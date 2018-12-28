韓國瑜提「九五至尊」說 賴清德：就是個笑話！

行政院長賴清德舉行年終記者會。（圖／姚志平攝）

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中時電子報
/綜合報導、中時
行政院長賴清德今出席行政院年終記者會。(圖/姚志平攝)

高雄市長韓國瑜昨首次參與六都首長行政院會，傳出韓國瑜會中講了一句「九五至尊」，還點名了昨天參予院會的出席人員當中，會出現一個總統，行政院長賴清德今上午在政院年終記者會表示，韓國瑜所說，就是一個玩笑話。

韓國瑜昨會後受訪還原當下的情況說：「今天我這麼老了，第一次參加行政院會，編碼是3632，前面是九後面是五，就是九五至尊」，是不是行政院會今天「在場開會，會出現一個總統」，當下大家聽完就笑了。

韓國瑜認為這是一句玩笑話，並非有指涉任何人的意思，但媒體猜測是否意指台北市長柯文哲？韓當下也否認是指柯。表示是博君一笑。

柯文哲今接受媒體訪問時表示，誰是「九五之尊」？柯笑說，這就是練肖話；媒體追問，柯文哲或賴清德誰是九五之尊，柯反問，還是韓他自己？

賴清德今出席行政院記者會，媒體問題都環繞在蔡英文總統、工商團體及立委慰留等問題，但不論記者怎麼問，賴揆只幽媒體一默說「今天好像成了慰留大會」。但對個人是否辭意甚堅，是否在立法院休會後內閣總辭等，幾乎都不給答案。

會後接受媒體訪問時，回應記者提問韓國瑜九五至尊說看法，賴清德說，韓國瑜他只是開玩笑。

(中時電子報)

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