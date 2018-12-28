陳建銘陪陳思宇掃街 攻擊藍綠對手火力全開

2018年12月28日 11:09 中時 張潼

明年初立委補選日越來越接近，北市議員陳建銘今早陪同女兒、代表「柯家軍」出征的陳思宇掃街拜票。兩人受訪時對藍綠對手陳炳甫、何志偉火力全開，先是陳思宇再酸陳炳甫帶議員職務參選，「這不是我個人的批評，是社會共同質疑」，陳建銘則針對何志偉在他服務處旁掛大型看板，強調不需如此挑釁，呼籲何主動認錯、把看板換掉。

陳思宇暗酸陳炳甫才當選議員又選立委，恐讓選民困惑，但被陳炳甫反擊頻頻攻擊他人，不符合白色力量原則，恐讓柯P也會生氣。陳思宇今早回應，這應該不是個人的批評，是社會共同質疑，她認為要建立新的政治文化，所以她也辭職參選，對手要對得起選民、對選民負責，這是新的政治文化。

至於柯文哲會不會因為她攻擊對手而生氣，陳思宇說，她還是秉持想法，要建立新的政治文化，但市長怎麼想，就應該要問市長。

陳建銘則針對何志偉的看板再度開炮。陳建銘說，何的看板雖是由支持者借給他場地懸掛，但還是要自己花錢搭建與做帆布，選舉應該比能力而非比財力，希望何先生勇於面對，而且影響到他人就是不好（指該看板掛在他的競選服務處旁），不需要這樣，盼把看板換掉。

陳建銘還說，女兒這段時間受到很多攻擊、批判，當父親當然於心不忍，今天很多事情衝著我來，我當然要面對，路見不平拔刀相助，更何況是發生在自己身上，當然要跳出來，尤其這種挑釁行為，「我只是寫一篇酸文，我沒攻擊啊，酸酸某個人財大氣粗。」還預告接下來還要針對此事再PO文。

而台北市長柯文哲對於子弟兵炮火全開，他今天表示，選舉不就是這樣，就是罵來罵去，所以他覺得很煩，「我也不知道選舉應該怎麼選」；媒體追問，但一直罵人似乎不符合白色力量的原則？柯仍護航說，他也不知道2018選舉的檢討報告還沒寫完。

(中時 )