MLB》打不贏就簽回來！國民補進桑契斯

2018年12月28日 10:48 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

投手桑契斯(Anibal Sanchez)過去總是讓國民隊打者傷透腦筋，不過未來2年他們都無需再煩惱了，因為球隊以2年1900萬美元（約5.8億台幣）的合約簽下桑契斯，桑契斯的加入也讓國民的先發輪值更加完整。

國民提供的合約以分期付款的方式支付，明年先支付600萬美元（約1.8億台幣），2020年支付700萬美元（約2.2億新台幣），2021年則會付清剩餘的600萬美元（約1.8億台幣），且國民還保有球隊選擇權。

在桑契斯13年的球員生涯，面對國民隊的自責分率只有2.08，幾乎是他生涯自責分率3.99的一半，明年即將加入國民的他表示：「感謝國民隊老闆一家人還有總管瑞佐(Mike Rizzo)給我機會，對我而言，球隊的合約是充滿恩惠的祝福，在我這個年紀的生涯來說，這是很重要的。」

桑契斯的速球均速在2013年是93英里（約150公里），2018年則降至90.7英里（約146公里），所以後來他降低使用頻率，且搭配了滑球與卡特球。而今年他堪稱投出生涯年，出賽25場24戰先發，繳出7勝6負、自責分率2.83的成績，且每局被上壘率1.08更是生涯新低，136.2局投出135次三振，幫助勇士在國聯東區封王。

此外，桑契斯今年在勇士隊搭配的捕手鈴木清也加盟了國民，「這對我來說很重要，我去年的投球，鈴木清都參與其中，我已經準備好投出更棒的比賽。」桑契斯說。

補強桑契斯後，國民的先發輪值幾乎已經成形，加上這個月網羅的強力左投柯賓（Patrick Corbin），還有薛爾瑟(Max Scherzer)與史特拉斯堡(Stephen Strasburg)，這4人將組成國民強力的先發輪值。

(中時電子報)