從吃出發 全景生活營銷更有感

2018年12月28日 11:01 中時電子報 綜合報導

移動互聯網的蓬勃發展，手機已經變成人類的第三隻手，不僅讓民眾的生活更加便捷，更幫助企業開展移動營銷，帶來發展和機遇。擁有3.8億年度活躍買家的美團點評正是以吃為出發點，構建線上線下一體化的全生活場景，而吸引了大量用戶，也成為不少企業開發營銷藍海的利器。

美團點評戰略KA市場總經理吳荻11日出席由旺旺中時媒體集團於臺北市松山文創園區所主辦的「2018 臺北國際創意節論壇」時指出，美團點評的主要戰略是「Food+Platform」，即從吃出發，提供基於個人生活需求的全場景服務，包括餐飲、外賣、休閒娛樂、旅遊、酒店等等生活需求服務，都可以在美團點評一指搞定。

之所以圍繞Food+平臺幫助品牌做營銷，吳荻解釋，吃的生活場景應用廣泛，人生中的很多情感記憶跟吃緊密相關，包括結婚、生子，甚至離婚、分手等等生活場景。所以吃對於「民以食為天」的民族來說，是很重要的。吃連通五感，是唯一有味道的場景，味覺和品牌營銷結合在一起，才能真正讓營銷過程和品牌本身具備情感，成為消費者深刻記憶的一部分。

吳荻表示，美團點評通過人工智能及數據分析，從用戶產生消費需求開始，便第一時間觸達用戶，在了解其需求的過程中，引導並幫助他們體驗最好的服務。同時將廣告化內容變成生活內容以及用戶所需的產品及服務，讓消費者得以所見即所得。

除了消費端的應用服務以外，吳荻表示，美團點評也注重B端服務，幫助商戶提高效能服務用戶，如助力供應鏈、金融、配送服務、LBS、店面經營等等。舉例來說，企業在創業之前，可以通過該公司平台的大數據進行店面選址，根據數據分析比對哪個商圈的人流較高，提供企業參考。

(中時電子報)