被鎖定接文傳會主委？蔣萬安、許淑華：未收到任何消息

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國民黨九合一勝選後，2020總統選舉由誰出戰，黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫及前立法院長王金平動向備受關注，如今傳出吳敦義將改組國民黨務主管，鎖定藍委蔣萬安或許淑華接任文傳會主委。對此，被點名的蔣萬安、許淑華28日受訪，都表示並未收到任何訊息，或是有任何人詢問。

許淑華表示，自己未得到徵詢或收到任何訊息，但不管有沒有接任黨職，本就一直在輔選，因為2020最重要的工作是總統提名作業及立委全面改選，自己也還要面臨連任問題，所以若真有得到徵詢，會再跟黨中央探討一下能發揮的功能，而即便沒接任黨職，還是可以利用自己的職務全力輔選，「所以其實有沒有接任黨職，不是這麼重要」。

蔣萬安也說，最近一直都在忙立法院問政，先前則是忙輔選，選舉完後都沒有接受到任何這方面消息，也從來沒聽說，是透過媒體報導才輾轉知道有這樣的事情。他接著說，黨中央當然會有一定的考量及規劃，尊重黨中央相關安排，「但對我個人來講，現階段就是專心在立法院問政，全力拚立委連任」。

對於吳敦義是否要借助兩人的高人氣拚2020總統選舉？許淑華說，擔任黨職就必須跟黨主席切割，要看的是黨內有什麼需要做改善的，針對黨現階段問題去做調整，「倒是不用太害怕一定會被冠上現在誰當主席，接了黨職就是誰的人，這點我倒是覺得不用這麼擔憂」。

蔣萬安則認為，這都是外界很多揣測，無法就這些事情做任何評論；而身為黨員，應在各自崗位專心問政、為民服務，幫國民黨改變在國人心中的既定印象。他指出，這次民眾在地方選舉願意給予機會，也希望國民黨能更接地氣，身為民意代表或黨公職人員，基本上就專心把手邊事情做好，才是真正符合民眾期待。

(中時 )

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