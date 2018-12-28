張運炳等3市議員在內 桃檢對13民代提當選無效之訴

2018年12月28日 11:24 中時 蔡依珍

大選落幕，桃檢調偵辦賄選案馬不停蹄，至今已對13名涉及幽靈人口、現金或禮品賄選的當選人，向桃園地院提起當選無效之訴，包括在押的張運炳、剛宣誓就職的劉茂群和陳榮基等3名吊車尾當選的市議員，以及4區民代表和6里長。

依據選罷法規定，當選人涉及賄選、虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票（即幽靈人口）情事者，選委會、檢察官或同一選舉區候選人得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向法院提起當選無效之訴，因選委會11月30日公告當選人名單，桃檢趕在期限內對13人提起當選無效之訴。

前無黨籍聯盟黨團總召張運炳，涉嫌在11月24日投票當天清晨，親自交付選民1.2萬至4萬元現金買票，吊車尾順利連任，檢調接獲檢舉先取得樁腳和選民的自白，在第一屆市議會最後一個臨時會期結束隔天，15日傳喚張到案，涉嫌重大當庭收押禁見，致張是63名桃園市議員中，唯一一名缺席宣誓就職的市議員。

同樣吊車尾當選山地原住民市議員的桃園市復興區農會總幹事陳榮基，不堪張姓姨丈堅持「原住民買票才會上」，百般推拒後仍向母親借120萬給張男，以每票1至2千元向都會區選民買票，桃檢搶在他就職前，依違反《選罷法》投票行賄罪嫌起訴。

資深八德區市議員劉茂群，則被控以選區八德國宅的棟長當選為由，委託助理贈送市價700元的蘋果禮盒，呂姓助理遭收押禁見，劉本人則25萬元交保。同選區落選頭段樹文也委託律師提出劉茂群的當選無效之訴。

大園區沙崙里長駱文章和八德區竹園里長王聖諸也涉及現金買票，同樣因涉及投票行賄罪嫌，桃檢一併向法院提起當選無效之訴。

另外八德區大愛里長林永泰、中壢區石頭里長劉柏成、復興區奎輝里長周榮文、大溪區康安里長廖學淵、復興區第1選區楊夢萍、復興區第2選區簡明仁、楊春樹、黃再福則因涉嫌幽靈人口案，將選民遷入自己或親友的戶籍內，除依妨害投票罪嫌偵辦，也將向法院提起當選無效之訴。

(中時 )