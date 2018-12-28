年終記者會 賴揆嘆成慰留大會

2018年12月28日 11:10 中時 張理國

行政院舉行賴揆最後一次年終記者會，媒體關注的焦點全在已預告內閣總辭的賴揆何時走人，賴揆答覆時笑說，目前問了4個問題，感覺大家都在慰留他，感謝大家的友誼，他的問題會再擇期跟大家報告。

賴揆年終記者會充滿告別意味，政院報告一年來的重點工作，包括「安居樂業」、「生生不息」及「均衡台灣」等三大施政主軸，不過媒體只務實的關切賴揆去留問題，以及若總辭是不是會在1月11日臨時會休會的時間點。

面對蔡英文總統各界慰留聲浪，賴揆說，感謝蔡總統的支持跟工商團體及立院肯定，一如卓榮泰所言，一輛列車有上車就有下車，列車方向不變，一定是要通往更好的地方，一定是要讓人民過更好的生活。

媒體不死心，追問下車時刻表，賴揆也只有一句，「適當時間會跟大家說明」。至於2020年是否參選，賴揆表示，民進黨雖然敗選，但仍應團結支持蔡英水總統的領導，特別在當下困難時候，如果大家意見不一致，恐怕還有一年多執政會更辛苦，希望不管是那個團體，當下面對最困難時都要共同面對。

媒體也問，過去一年看起來像是其他野手失誤漏接，對下任投手在換局時是否已談過？賴揆說，他接任時就認知自己是中繼投手，下任投手是總教練權責，從來不是投手之間在交待，而是總教練跟新任投手交待。

(中時 )