曾在李安電影露臉的「牠」10歲生日！小帥哥物色女友中？

2018年12月28日 11:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

曾在大導演李安電影「少年pi的奇幻漂流」中露臉的牠要過10歲生日囉！今年12月30日就是黑熊「黑糖」生日，保育員除了絞盡腦汁設計生日蛋糕，也盼望10歲的「黑糖」能有機會交女朋友，園方似乎有意幫牠找年紀相仿的母熊「貝兒」，話說「貝兒」也是迪士尼卡通「美女與野獸」的公主名！然不知小倆口是否情同意和，保育園急也沒有用，還是讓大家先一起祝福「黑糖」生日快樂比較實際。

保育員為「黑糖」製作專屬的10歲生日蛋糕。（台北市立動物園提供）

「黑糖」2008年12月30日誕生，隔年4月16日就來到台北市立動物園，當時年紀小還需要保育員陪伴，「黑糖」在動物園超級吸睛，也曾有幸在國際知名導演李安的電影「少年pi的奇幻漂流」中露臉，擁有一批忠實的「糖」粉。今年10歲的「黑糖」，已經到可以找女朋友的年齡，動物園特別安排牠與年紀相仿的母熊「貝兒」比鄰而居，希望「黑糖」能近水樓台先得月。動物個體之間到底會不會來電，誰說都不算數，非得牠們自己看對眼。

「黑糖」的左側鄰居是溫帶區的老住戶，偏高齡26歲的母熊「日月」，右側則是10歲10個月大的「貝兒」。但截至目前為止，根據保育員的觀察，「黑糖」每天要到戶外活動場時，總會先走到「日月」的內舍前面，發出「兜兜兜兜兜」友好喜歡的聲音，但是「日月」始終不領情，所以「黑糖」跟年齡相近的「貝兒」只有隔欄拌嘴吵架的份，一點都沒有來電的感覺。

小朋友和園長一起為「黑糖」歡唱生日快樂歌。（台北市立動物園提供）

由圈養黑熊嘗試自行與異性「交友」的困難度，或許大家不難想像，想要讓野外的黑熊能自行繁衍後代、維持族群數量，絕不單是讓牠們有機會碰面這麼簡單，除了牠們能彼此來電，更重要的是牠們能擁有安全的棲息環境。

今年5歲的「黑輪」體型已經跟「黑糖」不相上下。（台北市立動物園提供）

惟有大家一起支持山林與野生動物保育，才有機會讓本土台灣黑熊在野外安全的環境中，平安長大、順利找到各自喜歡的伴侶、成功繁衍下一代、甚至讓族群能夠永續。因此，保育員特別幫「黑糖」偷偷許了一個願望，希望「南安小黑熊」平安長大、野放順利。

忠實的「糖粉」專程送來生日賀卡，祝「黑糖」生日快樂！（台北市立動物園提供）

今年動物園提前在今天（28日）幫「黑糖」慶生，生日當天（30日）上午9點30分，保育員還會準備一個生日蛋糕，「糖」粉們可千萬別錯過。此外，眼尖的「糖」粉應該已經發現，最近在台灣動物區「黑糖」原本的家，有一隻長得跟「黑糖」極像的黑熊，細細的V字白纹，原來牠是「黑糖」的弟弟「黑輪」。

2013年12月24日出生，今年5歲的「黑輪」體型已經跟「黑糖」不相上下，兄弟倆都很有人緣，是動物園每年壓軸的主打星，別忘了來動物園看看「黑糖」和「黑輪」兄弟。

(中時電子報)