禿子、燕子、漢子選後合體，一起發聲LINE在一起

2018年12月28日 11:30 中時 盧金足

禿子、燕子、漢子選後首度合體！台中市長盧秀燕（中）昨日在行政院會後與高雄市長韓國瑜（右）、新北市長侯友宜成為媒體焦點。（圖／台中市府提供）

九合一大選後，「禿子、燕子、漢子」首度在行政院會合體成為全場焦點，台中市長盧秀燕28日表示，六都市長在大選後第一次同時出席院會，在空檔時有交換意見，以前可能市長之間互動不多，互留聯絡方式不分藍綠，她就與桃園市長鄭文燦互留手機、LINE，未來若有共同業務能一起發聲、一起互相爭取。

盧秀燕擔任六屆立委，與鄭文燦等市長過去雖然就有認識，但互動不多，所以利用在行政院坐在一起的機會彼此交流，因為行政院會是在室內，會中不能太長久互動，她在會後走出室外，與老朋友高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜聊聊。

盧秀燕表示，選前大家一起聯合作戰，自從選舉過後，大家都很忙碌，因為小內閣、謝票等活動，遲遲沒有聚在一起吃飯，連吃飯聚在一起的時間都沒有，所以昨日一起討論近況

，及未來在行政院會的方法，還有針對地方事務討論，不過因為這些都尚未成熟，也僅是私底下交換意見，所以不便公開。

「很開心，未來每周會有一次的機會大家可以見面！」盧秀燕說，大家都很難聚在一起，之前「禿子、燕子、漢子」的廣告也在20分鐘內拍攝完畢，因為每個人都只有半小時的時間，結果導演很快手拍攝好，擔任市長又更忙碌，以後每周有一次北上出席院會時間，針對城市發展互相交換意見、共同爭取。

有媒體詢問與文燦交換LINE之後，有無互相聯繫？還是貼問候的長輩圖？盧秀燕指出，加入Line後互相發訊息，確定彼此有收到訊息，大家都是地方首長，可能會碰到的城市問題是大同小異，進一步彼此交流有LINE即時通很方便。

對行政院長賴清德可能卸任在即，盧秀燕說，「第一次到行政院會，賴院長很有禮貌」，馬上跟我們握手寒暄，並致上歡迎詞，表示恭喜之意，賴揆也表示，雖然地方人事都有更迭，但是行政院會過去承諾的經費都會到位，也都會全力配合。

直轄市六都首長，因為六位首長有四位是新人，「韓流」也吹進院會，盧秀燕表示，「像是國瑜兄講笑話的時候，很多人可能也因為跟他不熟，都是透過電視上」，所以聽他講話時，都是比較認真聽他講話，所以會比較引起好奇，這是難免的。

(中時 )