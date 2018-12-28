國父紀念館拍板指定為市定古蹟

2018年12月28日 11:34 中時 張潼

北市文資審議委員會今討論國父紀念館文化資產價值審議案，與會委員對於該館的文資價值均沒有疑義，隨即拍板確認登錄為市定古蹟。不過，有委員進一步建議，「整個街廓」是較好的保存範圍，也就是包含光復國小都一併思考；對此，文資會決議針對此案範圍是否延伸、指定為文化景觀，留待下次文資會討論。

國父紀念館是「建築詩人」王大閎所設計，1972年興建至今仍沒有文資身份，直至館方近年預計開始整修內部與園區環境，王大閎建築研究與保存學會始提到文資，讓全區成為暫定古蹟。而今天的文資會，就是要確認其文資身份，因此格外受到關注。

另一方面，日前台北市長柯文哲曾表示，大巨蛋、國父紀念館間的地下連通道如果能完成，有助於大巨蛋疏散人潮，但因國父紀念館是文化部所轄，盼中央給予協助，但文化部反擊，該連通道所在範圍，涉及文資審議畫定範圍，需要先經過北市文資會審議。也就是說，今文資會如果國父紀念館被指定為市定古蹟，未來無論是大巨蛋的連通道，或是其他工程和開發行為，都必須在進行前送到文資會審議。

今會議第一案就是審查國父紀念館文資價值，委員薛琴表示，國父紀念館本身的文化資產價值沒有問題，問題是「範圍」；委員劉益昌也表示，王大閎是很重要的人士，台灣、對岸都在紀念他，可以說華人世界對他有相當接近的看法，因此他認為，若國父紀念館最好的保存範圍應該是整個街廓，連同光復國小都一併思考，會是台北市非常重要的區域，若只小範圍保存，有點可惜。

文化局長、文資會副主委蔡宗雄最後則裁示，國父紀念館本體作為市定古蹟是確定的，委員都無意見，至於要不要延伸以及指定古蹟的理由，待下次文資會做個報告後再給委員確認；而針對委員建議保持街廓等建議，也會持續與都發局保持合作。

(中時 )