侯友宜視察清潔隊 當場宣布「獎勵金調高至8千元」

2018年12月28日 11:24 中時 許哲瑗

新北市長侯友宜今上午前往樹林清潔隊、土城清潔隊視察，慰勞第一線的清潔隊員。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜今上午前往樹林清潔隊、土城清潔隊視察，慰勞第一線的清潔隊員，侯友宜表示，新北市的環境衛生已經連續七年蟬聯全國最乾淨的城市，除了感謝最基層的清潔人員，也宣布明年元旦起，將外勤清潔隊獎勵金將調高至8千元，試辦1年。

侯友宜表示，一大早到樹林區清潔隊，關心這群為環境衛生努力打拼的清潔隊夥伴，清潔隊員是保護這座乾淨城市的根本，也是市民心中最感激的基層力量，新北市已連續七年蟬聯全國最乾淨城市，明年元旦起，外勤清潔隊獎勵金將調高為8千元，試辦1年，將請環保局調貸預算，讓清潔隊的工作人員得到更多肯定，才能鬥志高昂，讓新北市愈來愈好。

侯友宜說，他每天都會跟第一線的市民站在一塊，今天早上視察清潔隊，下午可能就去派出所坐坐，或者抽空去探訪戶政事務所，因為問題總得在第一線解決，像是今天就有清潔隊員現場提出要求，希望能增設飲水機數量、擴大休息室等，他都納入考量，絕對跟市民站作伙。

環保局表示，清潔隊員本持為民服務的精神，不分平日假日、晴天雨天，全年無休各司其職，天災後更是全面動員，快速清潔修復市容，看似簡單的清潔工作，範疇其實相當廣泛且專業，舉凡掃路、清溝、資源回收、巨大家具回收、廚餘、推肥收運等，守護新北市的環境衛生。

(中時 )