孝子心肌梗塞病危 高雄長庚400萬人工心臟續命

2018年12月28日 11:32 中時 林宏聰

陳政忠的父親（左）想起兒子差一點就沒命，忍不住流下眼淚。（林宏聰攝）

澎湖孝子陳政忠分攤家計，高中畢業就到外地工作，作息飲食不正常搞壞身體，9月突然心肌梗塞，靠葉克膜維生，醫師告知後續治療高額醫療費，他因為不捨家中背債，一度想放棄，在病房向父母告別；高雄長庚團隊見狀深受感動，專案特簽補助400多萬，協助他移植最新型人工心臟續命，術後恢復良好，是南台灣第1位、全台第4位接受人工心臟移植病患；高雄長庚28日為他慶祝重生，心臟衰竭團隊主責醫師李芳豔鼓勵他好好鍛鍊身體，「以後要攀岩都沒問題！」

39歲陳政忠是澎湖人，雙親高齡70多歲，家中原本有位哥哥、1位姊姊，但哥哥19年前車禍驟逝，姊姊則是單親媽媽，經濟負擔很重，陳政忠為了不讓爸媽辛苦務農，高中畢業即在澎湖撞球館工作，接觸菸酒，1天平均抽掉1包煙，後來到台中腳底按摩店當學徒，日夜顛倒，每天隨便吃，尤其酷愛肉食，蔬果攝取量不足，幾個月前感到容易喘氣，後來光是走路就喘個不停，9月23日在澎湖家中突然昏倒。

經當地醫院檢查，診斷是冠狀動脈疾病併發急性心肌梗塞，超音波檢查左心室輸出率僅24％，比正常人50％至70％少很多，9月25日緊急轉送高雄長庚急診，當時血壓僅88/62毫米汞柱，轉入加護病房並進行冠狀動脈繞道手術，但因心肌梗塞範圍太大，9月底突然心室顫動心律不整，裝上葉克膜才恢復意識。

由於葉克膜有時效性，且臨時難以等到心臟移植，醫療團隊建議接受永久型左心輔助器裝置手術，但陳政忠病情太嚴重，不符合健保給付條件，必須自費4、500萬，但他因病倒下後，陳家完全沒有收入，只靠陳父每月1萬4000多元榮民就養金過活，根本無力負擔。

陳父回憶，當時兒子還在病床向他和妻子道別，全家人哭成一團，他們向醫師告知決定放棄治療，醫師當場罵說：「還有得救為什麼不救，不必擔心，錢的問題我們來想辦法！」

高雄長庚醫療團隊為了陳家，向董事長王瑞慧詳細報告申請特簽補助，王瑞慧秉持創辦人、父親王永慶「取之於社會，用之於社會」初心予以核准，11月28日幫助陳政忠進行HM3人工心臟移植。

心臟外科醫師黃寬如說，陳政忠是台灣第1位經過開胸手術後接受人工心臟移植的病人，雖然胸腔沾黏嚴重，團隊依然順利在8個小時左右即完成移植手術，術後反應非常良好。

心臟內科醫師鄭正一表示，年輕人心肌梗塞的案例不多，通常與菸酒有關，有些則是家族史，陳政忠家中沒有長輩有心臟病史，顯然是受到生活作息影響。

高雄長庚28日舉行茶會，替陳政忠歡慶新生，陳父、陳母還沒來得及開口，眼淚就掉個不停，直說感謝醫師們善心妙手，讓兒子撿回一條命。

陳政忠現在尚在普通病房休養，背著體外電池，每17小時得充電1次，4、5年後可能得再花20萬更換電池，但他表示，鬼門關走了一回，以後會更注重健康，努力做個有能力回饋社會的人。

(中時 )