13人被訴當選無效 12連霸里長喊冤

2018年12月28日 11:54 中時 廖素慧

嘉義市議員郭明賓日前已宣誓就職。（廖素慧攝）

嘉義市議員廖天隆日前已宣誓就職。（廖素慧攝）

嘉義地檢署查賄及幽靈人口，一口氣對13名嘉義縣市各級民代、村里長提當選無效之訴，12連霸的嘉義市安寮里長呂文雄因遷移11人的戶口，他喊冤說，11人是兒孫，為表達對父祖參選的親情相挺，何來幽靈人口？

檢方指出，檢察官廖俊豪接獲檢舉指東區安寮里長選舉虛偽遷移戶口，檢警展開調查，呂文雄於今年7月間遷移11人戶口到自己的戶口裡，使得親友得以行使投票權，涉嫌刑法第146條第2項之妨害投票罪。

檢方表示，涉嫌刑法妨害投票罪案仍在偵辦中，因當選無效之訴依法必須於當選名單公告起30日內提出，故於期限截止前對呂姓里長提訴當選無效。

統計今年選舉，嘉檢共對13名當選人提訴當選無效，包括已宣誓就職的嘉義市議員郭明賓、廖天隆、羈押中的準嘉義縣議員王焜玄、嘉義市東區安寮里長呂文雄、朝陽里長吳盈憲、嘉義縣梅山鄉民代表林俊謀、嘉義縣梅山鄉民代表鍾志成、嘉義縣梅山鄉民代表陳啟南、嘉義縣溪口鄉民代表王建南（在押）、嘉義縣溪口鄉美北村長賴炎鈿、嘉義縣民雄鄉民代表何炎山、民雄鄉東興村長張永泉。

呂文雄今年連霸第12任里長，他說，此次是同額競選，兒孫為表達對父親、阿公參選里長的關心及支持，從中埔、頂寮里遷戶口「回家」是一種親情孝思的行動，他們都是直系親屬自家人，怎麼變成幽靈人口呢？這對他不公平，他會上法庭說明清楚，盼司法還他公道。

(中時 )