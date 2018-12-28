高血壓最怕的4種食物！血壓降不下來竟是喝茶害的

高血壓最怕的4種食物！血壓降不下來竟是喝茶害的。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

國內高血壓患者有越來越年輕的趨勢，探究原因和飲食有很大關係，一般認為高血壓患者不能吃太鹹，不專家提醒，除了要避開高鹽、高脂，其實還有許多你不知道的危險食物，建議有高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸的人一定要忌口，千萬別拿健康開玩笑。

《每日健康》報導，專治糖尿病、高血壓的「感恩中醫診所」列出高血壓最怕的四種食物，再貪吃也要忍住。

1. 高鹽食物

食鹽的主要成分氯化鈉，可能引起細胞外液增加、導致血壓上升，增加中風、心肌梗塞風險。世界衛生組織建議，每人每天食鹽攝入量以不超過6g為宜，因此像是醃菜、醬漬、煙燻類食物應盡量少吃。

2. 高熱能食物

應控制含有葡萄糖、蔗糖、巧克力等容易誘發肥胖的高能量食物的攝入量，因肥胖者高血壓發病率比正常體重者高，而且高血壓患者多半合併有超重或肥胖問題。

3. 濃茶

高血壓病患者應忌飲濃茶，尤其是濃烈的紅茶。因為紅茶中所含的茶鹼最高，可能引起大腦興奮、失眠、心悸等症狀，使血壓上升，建議可改喝清淡的綠茶。

4. 高脂肪、高膽固醇食物

避免麻花、油煎或油酥等油炸食物，肉類盡量食用瘦肉部份，肥肉、豬蹄、雞皮、鴨皮等膽固醇含量較高、熱量也高，容易造成動脈硬化，建議烹調時改採植物油，少用動物油。

(中時電子報)

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