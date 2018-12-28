NBA》這叫有傷？哈登狂轟45分欺壓綠衫軍

2018年12月28日 11:40 中時電子報 黃及人

.@JHarden13 does a crazy play.



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Harden 2018/19 MVP! pic.twitter.com/LbDSlZEXSt — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2018年12月28日

賽前還一度傳出可能因為左小腿挫傷缺陣的「大鬍子」哈登，28日照樣帶傷先發上陣，轟進追平生涯單場最高的9顆三分球，更摘全場最高45分，終場帶領火箭以127比113力退塞爾提克，除了拿下3連勝，排名也升到西區第6！

帶著左小腿傷勢上場的哈登，首節就火力全開，除了轟進5顆三分球，更單節獨拿17分，幫助火箭擴大領先到兩位數，但在次節換成塞爾提克發揮團隊戰力，回應一波誇張20比6攻勢追上，雙方打完上半場，火箭僅以57比55領先。

儘管塞爾提克第3節一度超前，可是火箭再靠哈登、艾瑞克戈登、卡培拉等人火力，打到末節重新擴大領先到15分之多，綠衫軍雖仍想反撲，可惜哈登接下來連取6分，加上馬克斯莫里斯遭驅逐出場，火箭徹底澆熄塞爾提克逆轉氣焰。

哈登全場投26中11，含三分球投18中9，罰16中13，除了連6場得分破35，更有6助攻、2籃板，卡培拉也有24分、18籃板進帳，艾瑞克戈登20分，吉拉德格林與小瑞弗斯各摘10分，看來保羅暫時不用擔心自己需要提早回歸了。

塞爾提克仍看厄文表演為主，他拿全隊最高23分，另有11助攻、5籃板，馬可斯莫里斯雖在末節遭驅逐，仍有19分、6籃板，傑倫布朗替補貢獻18分，才剛傷癒復出的荷福德15分，可惜綠軍仍吞本季第14敗，排名續居東區第5。

(中時電子報)