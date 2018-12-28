一張圖秒懂 「韓流」讓這些賣翻了！

2018年12月28日 11:47 中時電子報 王子瑄

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」旋風，選前夯，選後仍無退燒跡象。連韓25日就職典禮簽下首份公文所用的筆，也成全民關注焦點，引發團購風潮更賣到缺貨。自從吹起韓風，大至企業投資、小至用品攤商，無不獲利。相較民進黨由總統蔡英文領銜救己的「百工百業挺改革大會」，百工百業顯然更樂見，韓國瑜行銷高雄為百姓帶來的實際收益。

從韓國瑜選前吃的小吃店，到就職所用的筆，甚至就職後的一舉一動，皆成商機。例如韓競選期間曾於高雄苓雅區吃的小吃店，立刻爆紅，因太多民眾指定「要吃韓總吃過的東西」，店家順勢推出「韓總套餐」，業績更成長破兩成。韓在就職典禮力推的在地小吃美濃粄條，也瞬間爆紅，生意好得讓老闆受訪連話都沒空說，笑呵呵表示，自從韓國瑜來後扭轉了自己生意，現在每天客人都增加、每天客人都很多。以韓國瑜女兒「韓冰」為名的傳統冰品，業績也增加三成，更加推撒上魚餅乾的新品，取名「韓國瑜冰」，一天業績10多萬。

不僅如此，據《東森新聞》報導，高雄在地飯店推出的「禿頭蛋糕」，一開賣即售罄；高雄在地攤商推出的韓國瑜造型米蛋糕，一天半的業績就近20萬，抵過一個月業績。高雄市觀光局長潘恆旭表示，反應熱烈，將會在愛河舉辦燈會夜市，延續風潮行銷高雄。

除了吃喝用品，甚至就連「國旗」也因韓流爆紅熱銷！韓國瑜選前「登陸鳳山」、「夜襲旗山」、「挺進岡山」的「三山造勢活動」，以國旗最為象徵物，現場旗海飄揚，讓久違的國旗再現鋒頭，國旗大缺貨，國旗相關商品也大爆銷，業者真情流露：「賣到感動想掉淚！」

台灣選舉史曾出現不少政治明星，網友卻感嘆，台灣不缺政治明星，缺能將自身光芒轉換成實質利益帶給老百姓的政治明星。

更有網友留言表示：「呵呵！咖啡大賣後增加了多少開心的面孔。高雄需要更多這個」、「人氣行銷」、「這杯要紅了！好好包裝一下，找韓冰代言一下，成為高雄伴手禮何樂不為！也可以宣傳高雄韓市長舉手投足皆商機啊…」「不知大家有沒有察覺到韓在利用目前的人氣想盡辦法幫高雄商家與都市做促銷？所有言論、動作都在做促銷與吸引人潮來高雄？相信大多數高雄市民甚至於國人自經過先生後沒再看過這種事了！」

(中時電子報)