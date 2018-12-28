把握華航冬季旅展 實現2019旅遊願望

2018年12月28日 12:08 工商 張佩芬

華航超暖心，推出全航線冬季促銷！2019台北國際冬季旅展(InternationalWinter Travel Exhibition)將於1月4日至1月7日於台北世貿一館盛大展開。

旅展首日特別邀請機票達人-布萊n到場與民眾同樂，在華航攤位（海外旅遊區629）進行線上直播，介紹本次旅展活動資訊及各航線機票優惠好康。直播中更將公告限量機票折扣代碼20組，想要搶超值優惠折扣的粉絲們，千萬不能錯過！

冬季旅展延續旅客最期待的現場購票折扣碼，只要民眾於旅展現場購票，輸入統一之電子機票折扣代碼，即可再享：

一、豪經艙：.區域線提供每張來回機票TWD 1,000元之折扣優惠；長程線提供每張來回機票TWD 2,000元之折扣優惠。

二、經濟艙：區域線：提供每張來回機票TWD 500元之折扣優惠；長程線：提供每張來回機票TWD 1,000元之折扣優惠； 3.港線：提供每張機票TWD 150元之折扣優惠。

三、出發日期：依冬季線上旅展各航線之規定。

現場除了一系列線上優惠機票及好康折扣外，華航更將全新電商平台「華航哩享購」特色商品A350彩繪機模型、牛皮手提袋、華航冬戀音樂鈴等帶到現場展示，讓粉絲們不僅搭華航出國玩，還可收藏華航推出的各種優質商品。

同時，華航冬季線上旅展「年終雪拚節」已同步開跑，全航線促銷甜甜價，台北-香港TWD3,080起(未稅)、台北-曼谷TWD4,450起(未稅)，長程航線台北-雪梨 TWD 14,685起(未稅)、台北-夏威夷 TWD21,495起(含稅)。新年新希望，把握華航線上旅展，在2019年實現自己的旅遊願望。

2019年華航喜迎創業60周年，冬季旅展華航攤位設計以「60全心GO A FRESH START」為主軸，華航60周年標誌，以企業識別色藍紅交織「60」字樣，象徵「GO」(出發) 與「∞」(無限大)，邀請旅客一同分享60周年喜悅，帶領旅客迎向美好。1月4日至1月7日世貿一館 629華航館，誠摯歡迎大家光臨！

更多華航線上旅展精選促銷票價： 台北-夏威夷TWD21,495元起(含稅)、 台北-倫敦TWD15,520元起(未稅)、台北-雪梨：TWD14,685元起(未稅)、 台北-關島TWD13,310元起(含稅)、 台北-大阪TWD5,141元起(未稅)、台北-琉球TWD4,500元起(未稅)、 台北-曼谷TWD4,450元起(未稅)、台北-上海(浦東)TWD5,296元起(未稅)、 台北-香港TWD3,080元起(未稅)。

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