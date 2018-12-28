騎士買早餐掉錢 民眾拾金不昧警助歸回失主

2018年12月28日 11:50 中時 馮惠宜

太平頭汴派出所巡佐林信華受理後細心的沿路調閱路口監視器，發現魏男遺失皮夾的畫面及所騎乘機車之車牌。（馮惠宜翻攝）

魏姓男子到派出所領回皮夾後表示，瞭解警方的調閱過程及用心，非常謝謝警方熱心相助，以及拾獲的熱心民眾。（馮惠宜翻攝）

日前台中太平區1位魏姓男子上大夜班返家後騎車至便利超商幫小朋友買早餐，結果付款後皮夾竟從褲子內口袋掉落，所幸一位熱心廖姓男子拾獲至頭汴派出所報案，內有新台幣5千元，巡佐林信華受理後細心的沿路調閱路口監視器，發現魏男遺失皮夾的畫面及所騎乘機車之車牌並聯繫上他，魏男非常感謝廖姓男子拾金不昧及員警熱心協助。

太平警分局頭汴派出所巡佐林信華日前上午9時許擔服值班勤務，忽有機車騎士拿著一只皮夾內無相關證件，僅有新台幣5千元，並稱送返家途中行經一江橋某超商外，發現路面有一黑色皮夾，拾金不昧的他隨即將皮夾撿拾至派出所請警方協助處理物歸原主。

林姓巡佐細心至超商查訪並調閱相關路口監視器畫面，經過數小時比對及過濾，終於皇天不負苦心人，發現魏姓騎士的特徵及車牌號碼，順利物歸原主。

魏姓男子到派出所領回皮夾後表示，因從事運輸業，都以上大夜班為主，早上趕著幫小孩買早餐匆忙之間，將皮夾放至褲子後方口袋內時不慎掉落，自己睡醒之後發現遺失，本來不抱持希望的，忽然間接到警方來電通知，經事後瞭解警方的調閱過程及用心，深表感謝之意，也非常謝謝拾獲的熱心民眾。

(中時 )