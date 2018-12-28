MLB》在光芒打球很悲哀！球員怒：都沒球迷支持

湯米芬姆(Tommy Pham)。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

光芒隊的球迷到底有多少？少到連球員湯米芬姆(Tommy Pham)都忍不住公開表示，這支球隊很悲哀，「我們在美聯東區能贏90場比賽，卻沒有球迷？」

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湯米芬姆2006年就加盟紅雀，2014年獲得大聯盟出賽機會，直到今年季中才被交易至光芒隊，5年大聯盟生涯繳出58轟、171分打點的成績，打擊三圍為.275/.367/.482。

30歲的湯米芬姆本季在光芒打出生涯最佳數據，39場出賽143打數7轟22打點，打擊三圍.343/.448/.622。即便如此，他仍表示，在這邊打球不開心。

湯米芬姆表示：「不論是新球場，還是搬到新城市，我認為該有些什麼發生了。當1支球隊可以在強隊環伺的美聯東區拿到單季90勝球枚有球迷支持，我覺得這是一個很大的問題。」

目前在多明尼加參加冬季聯盟的湯米芬姆更酸道：「連多明尼加進場的球迷都還比較多、比較熱情。從一支有廣大球迷全的球隊（紅雀）換到另外一支沒有球迷的球隊（光芒）打球，這感覺真的很糟！」

湯米芬姆的話雖讓球隊十分難堪，但其來有自，光芒主場比賽進場人數今年下滑了7.9%，平均每場只有1萬4250人進場，在聯盟中只比馬林魚好，這是光芒自2012年來，第2次進場平均人數沒有墊底。光芒在2010年場均進場人數來到2萬3025人後，每年進場的平均人數都沒有突破2萬人過。

反觀紅雀則是在2012年後，每場比賽平均都有4萬人進場，且從2013年起只落後給道奇隊，一直都排名大聯盟第二，直到去年才被才又被洋基超越。

(中時電子報)

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