再逮5脫團越南觀光客 尚有131人未到案

脫團越南觀光客離開飯店，被監視器拍下。（葉書宏翻攝）

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脫團越南觀光客離開飯店，被監視器拍下。（葉書宏翻攝）
移民署新北市專勤隊27日在三峽小吃店、三重民宅及樹林民宅查獲3男2女脫團越南觀光客。（葉書宏翻攝）
移民署新北市專勤隊27日在三峽小吃店、三重民宅及樹林民宅查獲3男2女脫團越南觀光客。（葉書宏翻攝）

中央政府為吸引東南亞旅客來台，推出「觀宏專案」讓東南亞6國旅行團透過電子簽證來台，卻發生越南旅客151人一入境即集體脫逃事件，警方、移民署連日追查，移民署新北市專勤隊27日再度查獲5人，累計到案人數已達17人，另有3人已自行離境，尚有131人未到案。

移民署新北市專勤隊27日在三峽小吃店、三重民宅及樹林民宅查獲3男2女脫團越南觀光客，僅有1人是在高雄脫團後北上，其餘4人從三重旅店脫逃。

移民署研判，不少脫團觀光客自高雄入境後，陸續分批向北部移動，主要脫團目的為來台探視親友或來臺打工，背後是否涉及犯罪集團集體操控，正循線調查中。

移民署表示，自接獲脫團通報後，已將脫團旅客全數列為出境口頭查詢對象，如有脫團旅客未於境內查獲，卻想在機場、港口自行離境者，將會有效攔阻，以瞭解脫團目的、在台具體動態及接觸對象，移民署將採境內查緝、國境包圍的全面防線，打擊不法行為。

(中時 )

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