跨年又冷又雨！氣象局：12月均溫21.47℃史上最暖

氣象局今舉行年終記者會，左起副局長鄭明典、預報中心主任呂國臣。（廖德修攝）

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氣象局預報中心課長陳維良（中）。（廖德修攝）

氣象局今（28）日舉行年終記者會，預報中心主任呂國臣表示，雖然受到強烈大陸冷氣團影響，周六、周日清晨北部可能出現10、11℃低溫，但整體而言，12月（至26日止）平均溫度21.47℃已是史上最高，而且比均溫高2.4度，即使加進未來幾天的低溫，仍是史上最暖的12月。

預報中心課長陳維良則表示，元旦連續假期的周六、周日受強烈大陸冷氣團影響，迎風面的北部及東半部整天雲多、雨勢也大，清晨北部地區將出現10、11℃低溫，3千公尺以上高山可能降雪。而連續假期後兩天、即下周一、二氣溫稍回升，但受東北季風影響，水氣豐沛仍會下雨。

陳維良又說，由於南方雲系北移，影響中南部，整個連續假期全台都會下雨，迎接明年元旦日出的可能性很低。呂國臣則說，基本上跨年期間也是吹東北風，如果要欣賞煙火，待在上風處視野會比較理想。

預估明年第1季的天氣型態，呂國臣則說，主要仍是受東北季風影響的天氣型態，氣溫正常至偏暖，雨量也是以正常為主。但在暖冬期間仍不排除有超級寒流出現。像2016年也是暖冬，卻出現5℃以下的霸王級寒流，不可不防。

回顧今年的天氣呂國臣說，除了2月及10月偏冷外，其餘月分以偏暖為主，其中5月及12月的偏暖特別明顯。全台年均溫約為24.26℃，是歷史紀錄中第5高的年分，事實上，最近4年也都是偏暖的型態。

雨量方面，今年1月雨量明顯偏多，2至4月春雨偏少，梅雨集中於6月中旬，8月下旬則因熱帶性低氣壓及西南氣流影響，使得中南部極端多雨。秋季雨量則偏少，年累積總雨量嘉義以南正常至多雨，其他地區少雨。亦即呈現北多南少的現象，南部雨量多3、4成，北部則少了3、4成。

呂國城說，這種現象和今年颱風雖然多達29個，比平均值多3、4個，但只有一個直接影響台灣，且並未登陸。反倒是有2個熱帶性低氣壓登陸南部，其中之一還造成「823水災」，也使得南部的總雨量暴增，尤其高雄竟多了6成。

(中時 )

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