施俊吉：明年有強大加薪動能

2018年12月28日 12:04 工商 呂雪彗

呂雪彗／台北報導

行政院今(28)日舉行年終記者會，副院長施俊吉表示，明年加薪的動能更大，因為今年前11月銀行稅前淨利成長200億元，且上市櫃前三季稅前淨利較去年同期增加3400億元，因此明年上市櫃企業及銀行業對員工加薪有很多籌碼。

施俊吉今天以四點交待交出的財經成績單：一、總體經濟方面，今年經濟成長率預估為2.66％，意味台灣今年生產的附加價值比去年多了5000億元台幣，這是全民努力結果，明年經成長2.41 ％，國發會希望衝高至2.6％。他說，明年經濟預期比今年低，主因中美貿易戰影響明年全球經濟成長及穩定，但將有信心提以提振內需提升經濟成長率，國發會已規劃明年一月底農曆年前，提出新政策刺激內需提振景氣。

二、今年物價十分穩定，1~11月物價指數較2017年上漲1.48％相當低，當前國際油價已跌逾4成，明年物價會相對穩定。世界經濟論壇也將台灣選為整體經濟穩定度在第一段國家，與世界2、30個國家並列第一名。

三、資本市場受國際因素波動很大，台股11/12日跌破萬點，但在之前已持續16個月站在萬點之上，有史以來最長紀錄。今年台股基本面很好，成交值比去年成長25％，經濟基本面可支撐台股的動能，希望台股續成國內產業募資及集資的場域。

四、薪資方面，今年軍公教調薪，基本工資也調升，開春後基本工資時薪月薪明年也將顯著調高，日前主計總處公布2017年薪資中位數，全年47萬元是歷年新高。好消息是，加薪動能明年會很強大，因今年國內銀行業稅前淨利1~11月自3400 億增至3600億元，增加200億淨利；更可觀是上市櫃企業，前三季稅前淨利自去年同期1.9兆元增至2.2兆元台幣，成長3400 億元。可以預期明年上市櫃及銀行對員工加薪有很多籌碼，期許明年薪資持續成長，能帶給國人帶來有感經濟。

施俊吉說，政府會賣力推動國家發展的巨輪，面對明年雖有挑戰，但有更大決心，絕對不悲觀。

(工商 )