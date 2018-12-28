情傷男喝悶酒 5暖警扮兩性專家開導整夜

宋姓男子因情傷在四草大橋上喝悶酒，警方擔心他想不開，帶回派出所苦勸2小時。（程炳璋攝）

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中時

宋姓男子因為妻子近來玩手機遊戲結識男網友，彼此在遊戲中互搞曖昧，氣到鬧離婚，27日晚間心情煩悶跑到安平區四草大橋上喝悶酒，宋妻擔心他想不開報警，5名暖警扮起「兩性專家」，一邊聽他吐苦水，一邊開導他，他直到28日凌晨3時才與妻子一起搭車回家。

28歲的宋男在桃園當職業軍人，他在6年前因為玩手機遊戲與妻子結識並結婚，兩人生下兩子。

宋男婚後必須回到桃園當兵，對孤身在家的妻子感到不安，加上妻子沉迷手機遊戲，最近在一款遊戲中與男網友結成虛擬伴侶，在遊戲中互以「公、婆」稱呼，曖昧舉動讓宋男難以忍受，休假回家時更發現妻子與男網友手機中互傳簡訊超過朋友尺度，讓他十分不滿。

宋男多次要求妻子刪除遊戲，卻遭拒絕，夫妻倆經常吵架，鬧到最近要簽字離婚，他27日休假回家終於爆發，一人獨自開車到四草大橋上喝悶酒。

妻子擔心他想不開報警，警方追查宋男手機發話地點，發現他從27日晚間9時就待在橋上，直到11時才被發現，回到派出所的宋男已有相當酒意，他情緒激動用電話向妻子怒吼1個小時。

派出所內5名員警見他情緒不穩，將他團團圍住，除了聽他大吐苦水1個小時，還扮起兩性專家為他分析夫妻相處之道。開導他調整心態，修復夫妻關係。宋男情緒直到凌晨才漸漸平復，向警方道謝，在妻子陪同下離去。

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(中時 )

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