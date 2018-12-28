賴蘇拍板立委選區變更？黃昭順轟黑箱作業！

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中時

針對第10屆立委選舉選區變更案，行政院昨指出，院長賴清德及立法院長蘇嘉全會商並達成共識，將依中選會提報立院的選區變更案處理，台南市、新竹縣各增1席，高雄市、屏東縣各減1席。對此，國民黨立委黃昭順受訪表示，今日國是論壇有立委提及，院長蘇嘉全則稱昨日沒談選區劃分事情，且至今此案仍屬委員會職權，怎麼會跳脫程序、私下黑箱作業，「這我們有意見」。

立法院今日為本會期最後一次院會，國民黨立委吳志揚、黃昭順在國是論壇中，關切選區重劃一事，吳直指兩院院長協商是黑箱，會期尚未結束就啟動兩院長會商機制，如此協商僭越職權；蘇嘉全則表示，兩院長沒談選區劃分事情，也沒所謂僭越權責問題，昨天只是尊重中選會所提名額的分配。

黃昭順受訪則指出，蘇嘉全稱兩院長沒談，不知道這「談」到底是真談還假談，自己則再度提醒院長，談的過程必須兼顧屏東、高雄；大家都講票票等值，高雄人口數也沒有減少，不能因為政府對於地區發展缺乏像是竹科這些比較重要，且能吸引人口進來的因素，就要被雙重懲罰，「若要談這件事，請你要考慮到高雄，屏東不能每次被剝削、雙重懲罰」。

她進一步說，尤其是屏東，若變成2個選區，每選區都40幾萬人，理論上這樣也非常不公平、不符合票票等值。

(中時 )

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