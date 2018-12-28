《全台最速報》國父紀念館 確定列為市定古蹟

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中時電子報
綜合報導

◎國父紀念館 確定列為市定古蹟

北市文資審議委員會今討論國父紀念館文化資產價值審議案，與會委員對於該館的文資價值均沒有疑義，隨即拍板確認登錄為市定古蹟。不過，有委員進一步建議，「整個街廓」是較好的保存範圍，也就是包含光復國小都一併思考；對此，文資會決議針對此案範圍是否延伸、指定為文化景觀，留待下次文資會討論。

◎流感疫苗有異物 高市急回收封存疫苗

高雄市政府衛生局27日接獲流感疫苗異常事件通報，在一家診所發現1劑由賽諾菲公司製造的0.25劑型流感疫苗（6個月以上至3歲以下幼兒使用），其內有黑色異物，衛生局當日立即請轄區合約院所暫停接種該批號疫苗，並於同日將此異常事件通報疾病管制署及食品藥物管理署。

◎陳建銘陪陳思宇掃街 攻擊藍綠對手火力全開

明年初立委補選日越來越接近，北市議員陳建銘今早陪同女兒、代表「柯家軍」出征的陳思宇掃街拜票。兩人受訪時對藍綠對手陳炳甫、何志偉火力全開，先是陳思宇再酸陳炳甫帶議員職務參選，「這不是我個人的批評，是社會共同質疑」，陳建銘則針對何志偉在他服務處旁掛大型看板，強調不需如此挑釁，呼籲何主動認錯、把看板換掉。

◎孝子心肌梗塞病危 長庚400萬人工心臟續命

澎湖孝子陳政忠分攤家計，高中畢業就到外地工作，作息飲食不正常搞壞身體，9月突然心肌梗塞，靠葉克膜維生，醫師告知後續治療高額醫療費，他因為不捨家中背債，一度想放棄，在病房向父母告別；高雄長庚團隊見狀深受感動，專案特簽補助400多萬，協助他移植最新型人工心臟續命，術後恢復良好，是南台灣第1位、全台第4位接受人工心臟移植病患；高雄長庚28日為他慶祝重生，心臟衰竭團隊主責醫師李芳豔鼓勵他好好鍛鍊身體，「以後要攀岩都沒問題！」

(中時電子報)

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