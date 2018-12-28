《時來運轉》運彩報報 - MLB球星搬風 大小趨勢丕變

2018年12月28日 12:16 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018棒球賽季美、日等主要聯盟休兵，但熱絡的交易市場可不停歇，各隊早在為明年戰力版圖預作準備。雖然現在距離開季還有段時間，但彩迷不可不知可能造成戰績洗牌或投注趨勢改變的交易案，本週就來看看幾個已經確定的大風吹案例。

現代棒球強調投手分工，先發撐完五局或百球後，守勝任務和牛棚關係密不可分！國聯的強權紅雀與道奇，無獨有偶分別快手訂下左投米勒及右投凱利。這兩名投手不一定是所謂終結者角色，但靠著一顆犀利無比的變化球，要幫助球隊在比賽尾聲完全封鎖對手一整局攻勢可說是易如反掌！米勒拿手滑球在平均轉速與橫移軌跡上名列全聯盟前三；凱利的變速球甚至曾被高速攝影機錄下彷彿S型的傳說魔球路徑…兩人的打者隊友都曾用：「還好他與我們同隊」這樣的話語來盛讚其投球技術與實力。

就以往的經驗來說，紅雀和道奇在某些強投出賽場次中，容易開出低比數投手戰的內容，明年球季有如此強力牛棚加入後，推估「場中追小」會變成極受歡迎的投注策略！也由於這兩隊近年實力強勁，常是開售單場或場中的熱門標的，屆時務必記得鎖定！

而說到道奇，這支近年季後賽常客似乎在幾次爭冠未果後，開始重新思考異動陣容的可能性。出清普伊格、坎普兩名強棒後固然讓薪資空間餘裕許多，但相對要開始考量整體打線火力的均衡發展或以更強勢的投手來壓制敵軍；同城的美聯隊伍天使在現階段交易案中，也補強了先發投手這個環節，哈維、卡希爾的加盟或可提供更穩定的輪值。下季洛城兩軍出賽，也許有機會看到不少「小」分賽果出線。

交易市場的爾虞我詐和相互角力更勝場內對決，因此越靠開季，一些更大咖球員的去向才會更加明朗。像是：國民招牌少年強打哈波、五星級浪漫內野手穆查多、指定打擊巨砲克魯茲這些直接會對單隊「大」分造成影響的野手都還待價而沽；投手市場上也還有太空人穩定左投凱戈、紅襪強力終結者金布瑞爾等這些好物讓各隊默默觀望中，待春訓期展開前後，應該更能預測各隊各分組新季的不同氣象了。

(中時電子報)