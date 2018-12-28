《時來運轉》運彩報報 - 火箭防守問題明朗化 準備再次起飛

2018年12月28日 12:19 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

大家還記得上一季(2017-18)休士頓火箭例行賽傲人的戰績嗎？那可是65勝17敗接近八成的勝率排名全聯盟之首呢！反觀本季火箭表現起伏不定，開季至今勝率在五成左右徘徊，這究竟是甚麼原因造成的？

攤開數據稍作比較不難發現火箭兩季的差異主要在於防守，上個球季火箭平均每一百回合失分為105.6分，聯盟排名第七，本季失分增加至111.5分倒數第四！上季火箭防守採取『全換策略』，意思是每當對手進行單擋迫使防守方選擇互換看守球員還是維持原本防守球員的時候，火箭一律採取互換並且效果極佳。『互換』或『維持』各有優缺，一般來說交換防守容易造成mismatch(錯位防守)即防守球員的身材與進攻方不匹配，容易出現大打小或小打大，大打小可以用身材優勢得分、小打大則可展現速度優勢。維持原防守球員則會讓進攻方在單擋當下有出手空檔產生。

本季火箭的『全換策略』不再管用的原因有三，第一是阿利沙(Trevor Ariza)及穆特(Luc Mbah A Moute)的離隊放大了mismatch的問題，這兩名球員體能和身材都屬頂尖，看防聯盟大多數球員均沒有問題，如今他們空缺所造成的防守漏洞可比當初球團想像的大很多。

再來是卡佩拉(Clint Capela)防守的退化，他上季防守能力有目共睹，根據外媒統計本季防守小個子球員的排名，卡佩拉是第114名，其他與卡佩拉差不多身材的中鋒如勇士隊的魯尼(Kevon Looney)排名73、76人艾比德(Joel Embiid)第58、雷霆亞當斯(Steven Adams)第52，均優於卡佩拉許多。

第三，換防容易讓大個子球員遠離籃下，上一季火箭防守籃板聯盟排名第十，讓火箭非常有本錢實施『全換策略』；本季火箭防守籃板可是最後一名，他們非常需要大個子球員待在禁區掌握好籃板球。

上週火箭總教練狄安東尼(Mike D’Antoni)已對外清楚表明將不再實施『全換策略』，火箭的戰績是否會因此而有所改善？讓我們拭目以待。

(中時電子報)