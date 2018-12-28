浩鼎案獲判一審無罪 翁啟惠：正義雖到，名譽難復

士林地方法院28日開庭審理浩鼎案，全案辯論終結，合議庭訂12月28日宣判，前中央研究院院長翁啟惠（前）步出法院時表示，對判決有信心。(中央社)

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旺報

前中研院院長翁啟惠被控收受台灣浩鼎生技董事長張念慈賄賂，協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權，士林地方法院一審今天宣判兩人無罪，翁啟惠則透過個人聲明回應，「正義雖到，名譽難復，希望就此劃下句點。」

以下為翁啟惠個人聲明全文：

「正義雖到，名譽難復，希望就此劃下句點」

浩鼎案歷經超過兩年半的調查及審理，總算釐清了真相，也證明了檢調機關起訴我，是因為對於科技內容及技轉實務有嚴重誤解，而本人在技轉的過程中，是以發明人身分接受徵詢表示意見，並沒有做任何違法或不道德的事。希望本案所有的誤解及傷害就到此為止，我也會繼續專心於研究，為台灣的科技發展及人類健康盡一份心力。

技轉是將學術研究成果轉化成創新產品以造福人類的重要過程。這個判決對事實的認定，尤其對兼有行政職的研究人員，在技轉過程所應扮演的角色，甚至對我國將來的創新科技及產業發展將有非常重要及深遠的影響。

浩鼎案是第一個關於技轉的官司，在台灣或許是一個學習過程，檢調機關對日新月異的科技發展及對創新產業的運作方式，如果沒有正確的認識，甚至誤解產學合作的意義，以為從學術單位取得技術授權就等於獲得巨大利益，將廠商依規定出錢取得的技術授權當做圖利，而把發明人投資支持自己技術的合法行為當成貪污，這將會嚴重阻礙我國科技發展。希望檢調機關能從浩鼎案的審理過程得到進一步的認識，並因此理解科技基本法的立法意旨，好讓剛開始起步的生技產業能順利發展。

我也鄭重呼籲檢調機關要嚴守程序正義、偵查不公開、無罪推定及善盡確實舉證的法律責任，更希望類似不幸事件不要再度發生，否則只會傷害更多學術生命，浪費司法資源，我們也會因此不配稱為是民主法治的國家。

本事件最令我感到內疚和抱歉的是：浩鼎案發生的時候，我人正在國外進行學術活動，當時各式各樣的不同消息傳來，讓我無法正確判斷箇中內情，也未能在第一時間儘快回國，最終造成事態擴大，並引發許多誤解。雖然在這過程中我一直深信自己的清白，但畢竟已經對中研院、學術界及產業界都造成了不利影響，這是我最為遺憾且心痛的事情。

最後，我要感謝合議庭法官釐清了起訴內容中的許多誤解，做出公正的判決，也要感謝我的家人、親友、同事及律師們的協助；尤其許多素昧平生的人，在這過程中不斷支持及關心，讓我更堅忍的面對司法。因為有了大家，才能讓我不被錯誤的指控擊倒，堅持到還我清白的這一天！

翁啟惠 107年12月28日

(旺報 )

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