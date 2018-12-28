《時來運轉》運彩報報 - NHL季中分區戰力解析(上) 東部聯盟篇

2018年12月28日 12:23 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

NHL各分區冠軍係依據例行賽結果，而總冠軍及東、西部聯盟冠軍則須待季後賽結果。總冠軍及東、西部聯盟冠軍賠率雖較分區冠軍高，但年輕球隊通常缺乏季後賽經驗，是否有足夠的心理素質承載密集且高張力的季後賽賽程，這都是投注總冠軍及東、西部聯盟冠軍要考量的因素。相較起來，分區冠軍是較值得投資的選項。NHL例行賽已進行將近二分之一的賽程，今天就先帶各位盤點東部聯盟的大都會分區、大西洋分區目前戰力版圖，並從眾多優秀隊伍中挑選出值得投資的球隊。

▪大都會分區(上季分區冠軍:華盛頓首都)

上季史坦利金盃得主首都隊，本季靠著老幹新枝成功整合，目前仍位居分區榜首。緊追在後的是哥倫布藍衣隊及紐約島人隊，但這兩隊在攻守兩端仍有其缺陷，藍衣隊門將博布羅夫斯基(Sergei Bobrovsky)本季救球率衰退至9成05，連帶影響球隊防守效率較上季下滑一個檔次。島人隊方面，從軍刀隊轉來的門將雷納(Robin Lehner)為球隊在防守端帶來良好的化學效應，但鋒線始終無法提供可靠的火力支援，是球隊目前最大的問題。

大都會分區冠軍賠率目前分別為首都隊1.5倍、藍衣隊3.1倍、島人隊7倍。島人球團季前亟欲找來特羅茨(Barry Trotz)解決17-18賽季球隊防守效率在聯盟墊底的問題。特羅茨過去帶領納許維爾掠奪者15個賽季，的確將球隊打造成鐵血防守軍團，但場均進球卻也只有2.63。另一方面，島人球團在休賽季沒有足夠的薪資空間留下球隊進攻重心塔瓦雷斯(John Tavares)。所以島人隊貧攻的問題，不是一時半刻能解決的；藍衣門將博布羅夫斯基過去幾年的成績，足以證明他能稱職地扮演好球隊守護神的角色。如果他能調整回過去的狀態，藍衣隊是有機會在大都會分區與衛冕軍首都隊相扛衡的，因此推薦投注「大都會分區冠軍-哥倫布藍衣隊」。

▪大西洋分區(上季分區冠軍:坦帕灣閃電)

閃電隊本季靠著傲視聯盟的攻擊火力，不僅排名分區第一，12月初的一波連勝，更拉開與其他球隊的差距，目前戰績高居聯盟之冠。閃電隊的優勢在於先發及替補戰力落差不大，往往在比賽初期就靠著兇猛的火力將比賽勝負定調。大西洋分區的二當家是多倫多楓葉，楓葉靠著本季從島人轉隊而來的明星中鋒塔瓦雷斯(John Tavares)，帶領馬納(Mitchell Marner)等新秀替球隊繳出亮眼的成績。

閃電隊目前分區奪冠賠率是1.15倍，比起季初的2.35倍已不具投資的誘因。楓葉隊賠率分區奪冠賠率是2.95倍，楓葉目前積分雖落後閃電8分，但楓葉隊攻守數據與閃電隊相當接近。如果能改善在Power Play時進球率不佳的問題(22.3%，排名聯盟11)，楓葉隊仍有挑戰分區王者閃電隊的機會，推薦大膽投注「大西洋分區冠軍-多倫多楓葉隊」。

(中時電子報)