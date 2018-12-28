《時來運轉》運彩報報 - 英超魔鬼賽程 豪門也吃不消？

2018年12月28日 12:33 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

英超聖誕快車，各隊在14天內要進行4輪聯賽，也就是一週雙賽，對板凳深度足夠的豪門球隊來說，理論上是足夠應付有餘的，但豪門球隊的教練仍常常抱怨英超的賽程太過頻繁，導致球隊的戰績受到影響，這當中的原因說穿了就是商業考量，而不得不犠牲球員的休假時間。

歐洲各大聯賽裡，一直以來就只有英格蘭和蘇格蘭聯賽會在聖誕新年假期安排賽事（不過本賽季義甲意外的加入競爭行列），歐美都有不短的聖誕新年假期，而英超是全世界商業運作最成功的足球聯賽，在這段普天同慶的日子連續十天（12/26~1/4）安排比賽，當然是希望盡可能吸引球迷進場或收視比賽直播，而這個商業運作多年來都是成功的，才會引起義甲仿傚想分一杯羹。

英超聖誕快車賽程

經過上週聖誕前的一輪角逐，目前的英超排名仍是利物浦守住第一，曼城主場意外落敗雖然仍排名第2，但已被拉開4分差距。接下來的3輪比賽對利物浦比較不利，先在12月30日迎戰兵工廠、1月4日再戰曼城，曼城雖然連踢兩個客場，但對手都是中後段班，有機會拿下2連勝等待對利物浦之戰再一決勝負。

3、4名的歐冠參賽資格之爭，目前仍以熱刺的機會最好，由於聖誕快車期的賽程不算困難，拿3勝1和應是最低要求。切爾西週末輸球而兵工廠大勝，使得兩隊積分再次相同，但接下來3輪藍軍的賽程相對較容易，槍手客場表現平平，對布萊頓之戰就相對重要，當然作客利物浦也是艱困一役，所幸領先第6名的曼聯有不少差距，聯賽盃又已被熱刺淘汰，全力追趕聯賽排名不作他想。

曼聯日前換帥，葡萄牙人穆里尼奧（José Mourinho）再一次執教一支球隊不滿3年，就因為戰績不佳而下台一鞠躬，由球員時代有「娃娃臉殺手」之稱的挪威前鋒索斯克亞（Ole Gunnar Solskjær）暫代看守教練到季末。索斯克亞是曼聯贏得1999年歐冠冠軍的絕殺功臣，如今臨危受命首戰即帶領紅魔迎來5：1的大勝，也是搶4不能忽視的勁旅。

(中時電子報)