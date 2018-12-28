挺賴神選總統 陳筱諭爭立委補選高掛「村姑挺賴神 2020選總統」

「村姑挺賴神 2020選總統」看板今天高掛在歸仁區86快速道路旁，台南市第二選區立委補選參選陳筱諭(中)公開向賴清德送暖。(曹婷婷攝)

友善列印
中時

「村姑挺賴神 2020選總統」大幅廣告看板28日高掛台南歸仁區86號快速道路旁，引人注目，台南市第二選區立委補選參選人陳筱諭公開向賴清德送暖，表態支持賴清德代表民進黨角逐2020總統大位，「身為台南女兒，肯定賴院長在台南市長任內做得不錯也很認真，回來台南準備2020大選吧！」

行政院今天早上舉辦年終記者會，媒體聚焦在行政院長賴清德是否會在立法院下月臨時會結束後總辭，以及後續去留，甚至是否可能選總統？娘家台南則有人高掛 「村姑挺賴神 2020選總統」廣告看板。

爭取第二選區立委補選的陳筱諭看板話題不斷，繼之前在高雄高掛「台北高嘉瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭」看板，引起話題，也在台北掛上「還我七天假」看板，今天皆續在台南掛出. 「村姑挺賴神 2020選總統」，話題十足。

她強調，年輕人沒有包袱，這是她自己的想法與立場，也認為必須為賴清德說句公道話，「雖然賴清德為九合一敗選負起政治責任，但在台南市長任內，政績有目共睹，歡迎回台南，好好準備2020總統大選。」

陳筱諭直言，可能其他人有不同的看法，但別人想的是派系利益，她在乎的是台灣的未來。她說，民進黨除了這次台南立委補選一定要贏，2020總統大選，放眼民進黨，也只有賴神才能打敗吳敦義領軍的國民黨。

(中時 )

卓榮泰：從最難的崗位離開 到最… 立法院三讀通過前瞻計畫第二期預…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。