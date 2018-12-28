挺賴神選總統 陳筱諭爭立委補選高掛「村姑挺賴神 2020選總統」

2018年12月28日 14:08 中時 曹婷婷

「村姑挺賴神 2020選總統」大幅廣告看板28日高掛台南歸仁區86號快速道路旁，引人注目，台南市第二選區立委補選參選人陳筱諭公開向賴清德送暖，表態支持賴清德代表民進黨角逐2020總統大位，「身為台南女兒，肯定賴院長在台南市長任內做得不錯也很認真，回來台南準備2020大選吧！」

行政院今天早上舉辦年終記者會，媒體聚焦在行政院長賴清德是否會在立法院下月臨時會結束後總辭，以及後續去留，甚至是否可能選總統？娘家台南則有人高掛 「村姑挺賴神 2020選總統」廣告看板。

爭取第二選區立委補選的陳筱諭看板話題不斷，繼之前在高雄高掛「台北高嘉瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭」看板，引起話題，也在台北掛上「還我七天假」看板，今天皆續在台南掛出. 「村姑挺賴神 2020選總統」，話題十足。

她強調，年輕人沒有包袱，這是她自己的想法與立場，也認為必須為賴清德說句公道話，「雖然賴清德為九合一敗選負起政治責任，但在台南市長任內，政績有目共睹，歡迎回台南，好好準備2020總統大選。」

陳筱諭直言，可能其他人有不同的看法，但別人想的是派系利益，她在乎的是台灣的未來。她說，民進黨除了這次台南立委補選一定要贏，2020總統大選，放眼民進黨，也只有賴神才能打敗吳敦義領軍的國民黨。

(中時 )