陸運-9東海飛V字線偵測薩德 日韓戰機緊追

日本航空自衛隊27日拍攝的解放軍運-9畫面。（日本航空自衛隊）

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中時電子報
解放軍運-9

先前由於北韓頻頻試射飛彈，美韓不顧北京強烈反對，火速部署「薩德」（THAAD）反導系統。中方認為，美國在韓部署「薩德」，表面上是要因應北韓威脅，但矛頭其實是對準中國。

日本防衛省統合幕僚監部27日說，一架解放軍運-9情報收集機「經過對馬海峽，進入日本海空域，日本自衛隊戰機緊急起飛應對。

東京公佈的航線示意圖顯示，這架運-9在東海上空飛了V字航線，接著緊貼對馬島和美津島領空，飛越對馬海峽，隨後朝正北方進入日本海，最後沿著原航線返航。分析指出，從航線來看，韓國似乎是「重點照顧」的對象。

另一方面，韓國聯合參謀本部27日也表示，一架解放軍軍機當天3度飛入韓國「防空識別區」，韓國空軍出動戰機跟蹤、監視，並廣播示警。但也證實，中國軍機並沒有進入韓國領空。

韓聯社稱，中國軍機當日上午約10時21分從濟州島西北方向第一次飛入韓國「防空識別區」，10時51分許從「離於島」（中國蘇岩礁）以東空域，進入日本「防空識別區」。

約11時54分時，中國軍機在韓國浦項東南方向約66公里處，再次進入韓國「防空識別區」，向北飛行至江陵以東約85公里後，12時27分許掉頭，向南並沿原路返航，12點51分飛離。

(中時電子報)

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