台東幸福住宅爆糾紛 大門遭貨櫃屋阻擋

幸福住宅大門口遭貨櫃屋阻擋。（楊漢聲攝）

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大門口終於得以通行。（楊漢聲攝）

台東縣政府推動住宅正義的台東幸福住宅即將完工，但包商卻因人事案爆發紛爭，幸福住宅大門口3天前遭人用貨櫃屋擋住，車輛無法進出，所幸在出動警方及包商處理下27日完成協調，終於出動吊車將貨櫃屋吊離，台東縣政府建設處長吳慶榮表示，不影響完工日期，將會如期交屋。

台東縣政府推出300戶平價幸福住宅，希望提供年輕人及經濟相對弱勢族群擁有自己的家，基地位於台灣史前文化博物館及康樂火車站之間，住戶有財產等一定的資格限制，縣府興建後，住戶再以貸款逐年還款。

300戶幸福住宅即將完工，但在完工前卻爆發出包商內部人事紛爭，甚至吊來貨櫃屋放置在工地大門口試圖阻擋施工車輛進出，27日下午包商內部才完成協調，現場也出動警方戒護，避免事端發生，最後成功將貨櫃屋吊離重新恢復施工。

對此，吳慶榮表示，這是承包商內部問題，據了解是前監工不滿遭撤換，心生不滿才會發生大門遭阻擋事件，以請包商進行處理，縣府也行文警方協助，在27日下午已將阻擋的貨櫃屋吊離，不會影響完工日期，也會如期來交屋，請民眾放心。

有承購幸福住宅民眾對此相當關心，希望別因此耽誤到完工日期，但也千萬別因此趕工，要能確保興建品質，畢竟這是民眾與親人的「家」，一輩子居住所在。

(中時 )

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