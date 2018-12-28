陸媒年度輿情調查：孤立主義漸起 陸美關係下降

2018年12月28日 13:39 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》委託旗下環球輿情調查中心，以「中國人看世界」為題進行年度民意調查，這是自2006年以來的第13次。調查發現，「中美關係」連續13年在「中國人看世界」調查中，被視為對大陸最重要的雙邊關係。盡管如此，它在受訪者心中的重要性水準，也降至歷史最低，與去年相比下降13個百分點。

《環時》報導，本次調查於11月23日至11月28日在北京、上海、廣州等10座城市，以線上樣本庫隨機抽樣的方式展開，共回收有效問卷1000份。

在回答「對中國影響最大的雙邊關係」這道多選題時，多達63.5%的受訪者提及美國，排名第二的「中俄關係」提及率僅為37.6%。「中國與歐盟的關係」提及率為21.7%，排名第三；第四為「中日關係」，提及率為12.7%。

實際上，陸美關係連續13年在「中國人看世界」調查中被視為對大陸最重要的雙邊關係。但今年也有變化，它在受訪者心中的重要性水準降至歷史最低，與去年相比下降13個百分點。而今年「中歐關係」的重要性創歷史新高，為2010年以來的峰值。

社科院美國所研究員倪峰分析，這些資料一方面說明陸美關係的重要性依然為大多數大陸民眾認可，美國對陸政策影響力的橫向比較地位並未轉變：另一方面，美國的政策及一些明顯的遏制行動讓大陸民眾對美期待出現下滑，並作出陸美關係出現較大問題的判斷，進而開始向其他方向尋找可能的出路，「中歐關係重要性的顯著上升就是這一心態的折射」。

此外，調查顯示，近九成大陸受訪者對大陸未來所處國際環境的預期較為樂觀，認為會「越來越好」的有25.1%，認為「總體上將得到改善，但摩擦還會很多」的占64.7%。雖然整體「積極」，受訪者「相對悲觀」情緒卻有上升趨勢：認為「總體改善，但摩擦很多」的受訪者比例較2017年增加了11.9個百分點。

北京大學中文系教授張頤武說，2018年國際環境的複雜變化讓大陸民眾感同身受，但從調查結果看，公眾依然對未來充滿信心。這一方面源於自身發展帶來的自信；另一方面，民眾認為，大陸和世界相互依存的關係沒有改變，全球化依舊是時代潮流，這既是幾十年來大陸與世界彼此「深度滲入」的結果，也是未來這一深度聯繫繼續深化的保障。

(中時 )