《環時》社評：2018 陸社會承壓測試年

2018年12月28日 13:39 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今天社評指出，2018年可以看成大陸社會宏觀承壓能力的測試年。這一年前所未有的美國對陸貿易戰意外襲來，一定程度上衝擊了大陸社會對當下國際形勢的認識和對大陸未來發展國際大環境的預期。然而，大陸的發展已經形成聚合效應和慣性，具有沖抵貿易戰負面效應的相當能力。

社評表示，美國對中興的斷供懲罰幾乎一度造成該公司停擺，讓人看到大陸現代化一些脆弱性。美進而「追殺」華為，更全面地展示了鬥爭的嚴峻性。這是大陸改革開放以來罕有的全域性衝擊。

社評指出，時至年底，大陸整體表現還是相當不錯。首先大陸完成全年的經濟指標已成定局。一個突出的表現是，面對美國咄咄逼人的貿易戰攻擊，大陸社會越來越趨於冷靜，而非處於被激怒、宣洩的狀態。中央進一步深化改革開放的決定受到廣泛歡迎，對於正確對待外部壓力、做好自己該做的事情、穩健應對貿易戰等，大陸社會的共識度相當高。「投降」和「與美國拚了」都是很邊緣的聲音。

社評認為，大陸承受力的構成有四大原因：

首先，大陸經過40年改革開放，做出了厚實的物質積累，雖然仍有很多短板，但是國家應對重大挑戰的資源相當充裕。大陸的發展已經形成聚合效應和慣性，具有沖抵貿易戰負面效應的相當能力，東方不亮西方亮，堤外損失堤內補，從而減緩大陸人實際工作和生活受到的影響。

第二，由於大陸已經形成的巨大體量，外部衝擊在基本面上所能形成的比例也相應縮小了。排除心理上的影響之後，貿易戰以及一些技術限制能夠造成的傷害已經有限，國家的補救手段真實存在。

第三，中國是人類歷史上唯一沒有中斷過的文明，有著豐富的集體記憶和經驗，很容易被啟動，為現實鬥爭提供精神資源。其實挑戰有多大，大陸社會就很可能對應形成多強的承受力。而且對大陸這樣的文明來說，靈活性與堅守常常是渾然一體的。

第四，也是最重要的一點，大陸有共產黨的堅強領導，有政治核心，這使得國家定力有堅實的依託，社會信心有內核和鋼筋，凝聚力不是任何外部力量能夠輕易衝散的。可以肯定地說，外部衝擊力越大，大陸體制的優勢將會越多使上勁，釋放出特有的力量。

(中時 )