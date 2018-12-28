外勞參加照顧服務員技能檢定 可申請國語唸試題

2018年12月28日 13:23 中時 廖德修

因應少子化及高齡化社會來臨，照顧服務人力需求逐年增加；勞動部勞動力發展署表示，為了增加優質照顧服務員的量能，自明（2019）年全國技能檢定第1梯次起，將針對外籍勞工參加照顧服務員技能檢定、提供學科測試口唸試題服務，以輔助具備中文溝通能力的外籍勞工取得照顧服務技術士證。

勞動部勞動力發展署說，除了鼓勵國人取得照顧服務技術士證外，現已規劃辦理外籍家庭看護工補充訓練，將同步提供學科測試國語口唸試題服務，也鼓勵雇主協助外籍勞工提升照顧服務專業技能，取得相關技術士證，以提供更優質的照顧服務品質與能量。

發展署提醒各界，108年度全國技能檢定簡章已於今年12月25日起於全家、萊爾富及OK超商等商店販售，自明年1月2日至11日受理報名，歡迎雇主協助外籍勞工於報名檢定時一併申請國語口唸試題服務。

另外，針對外籍勞工參加技能檢定學科測試國語口唸試題服務，除了照顧服務員職類以外，也包括產業通用的堆高機操作，以及固定式起重機操作2個職類。

如有相關協助措施需求，可洽詢勞動力發展署技能檢定中心服務專線04-22599545，或至該中心網站https://www.wdasec.gov.tw/熱門主題查詢技能檢定報名簡章相關資訊。

外籍家庭看護工補充訓練方面，可上勞動力發展署外籍家庭看護工補充訓練專e查詢相關資訊。

(中時 )