豬隊友？川普1則推文 美海豹部隊機密行蹤意外曝光

2018年12月28日 12:59 中時電子報 馮英志

美國總統川普閃電探訪駐伊拉克美軍，為上任兩年後首次親赴戰區慰勞海外軍隊；不過推文成癮的他，一篇與駐伊美軍玩自拍合照的貼文，卻讓向來行蹤保密的美海豹部隊意外曝光，恐成了另類「豬隊友」。

根據美媒《新聞周刊》（Newsweek）26日報導，川普短暫訪問伊拉克阿薩德空軍基地（AL-ASAD AIR BASE）後，他在推特貼出一段影片，片中都是他跟美軍合照、握手與簽名留念的畫面；但影片其中一場景，川普豎起大拇指比讚，旁邊站著一群身穿全副武裝並戴著夜視鏡的特種部隊軍人，報導指稱似乎是海豹部隊第5分隊。

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月26日

根據採訪川普勞軍的記者團說法，一位名叫李圭（Kyu Lee，音譯）的男子告訴川普，他是海豹部隊第5分隊的隨軍牧師。李圭回想當時川普告訴他：「嘿，既然如此，我們拍張照吧。」不過在川普的貼文影片中，這些貌似特種部隊的軍人，臉部特徵並未模糊處理。

由於川普身為三軍統帥並擁有解密資訊權力，他的貼文很可能沒有觸犯相關法令，但專家認為川普此舉恐破壞軍事行動安全，特別是這些軍人身赴海外戰區執行任務的時候。前海軍情報專家南斯（Malcolm Nance）向新聞周刊表示，任務安全最重要的一環是人員布署。在戰區執行任務的特種部隊，其真名、面貌與身分都應受到保密。即使是三軍統帥，讓他們在非傳統媒體上曝光，恐導致敵對政府與恐怖分子藉此盯上、甚至擄獲他們，屆時勢必引發軒然大波。

(中時電子報)