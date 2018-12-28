避開元旦塞車潮 土城分局貼心提醒小撇步

土城警方加強元旦連假交疏，維護用路人安全順暢。（許哲瑗翻攝）

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土城警方加強元旦連假交疏，維護用路人安全順暢。（許哲瑗翻攝）

土城分局於元旦連假返鄉時段，針對中央路3段及臺65線往土城匝道、外環道往三峽返鄉車流、假期採購人潮及北返工作之大量車潮，規劃交通疏導勤務，讓民眾過一個平安順暢的元旦假期。

土城分局表示，預估連假前一天（12月28日）下午2時起，提早返鄉車潮會逐漸湧現，往高速公路南下車流將回堵至平面道路和快速道路臺65線。而連假第一天（29日）早上7點至中午12點，高公局將在匝道口實施高乘載管制也容易回堵，另有民眾會改行駛外環道擺接堡路往南接三峽交流道，車流容易在此造成回堵壅塞。

此外，土城轄內日月光商場周遭採購消費車流量相當大，中央路二段、學府路一段周遭易有塞車現象，收假北返車潮預計在元旦下午，由高速公路土城交流道北返板橋、新莊、樹林、土城車流大，屆時平面道路中央路3段和臺65線快速道路將湧入間歇性車流。

土城分局表示，針對上述重點時間和路段編排交通崗，將由交通警察和義交做管制疏導，同時提供替代道路建議，短程可改走由臺65線快速道路接往國道一，擔憂國道壅塞可由臺65線接臺64線往西濱快速道路，縱貫省道台三線可由中央路接三峽介壽路中正路往桃園大溪南下。

土城分局提醒，用路人29日7點至12點，高速公路土城交流道南下匝道將實施高乘載管制，僅允許大客車、計程車（含空車）、持有身心障礙證明、孕婦證明（同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）之小型車及乘載3人(含)以上（含駕駛及小孩）小型車駛入。

土城分局呼籲，為避免連續假期在國道上塞車，儘量利用公共運輸工具或利用替代道路，自行開車應注意行車安全，切勿疲勞駕駛和酒後駕車，祝大家快樂出門，平安返家。

(中時 )

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