陳思宇不掛競選看板陳炳甫：她有柯P加持

2018年12月28日 13:42 中時 張立勳

代表「柯家軍」參與北市立委補選的參選人陳思宇28日強調這次選舉不插旗、不設競選看板，要建立新選舉文化，國民黨參選人陳炳甫對此說，陳思宇有市長柯文哲加持，網路聲量比較大，下周起他會掛看板，但主要是提醒大家1月27日是投票日。

陳炳甫指出，每個人競選步驟不一樣，陳思宇有柯P加持，網路聲量大，但他還是有一些傳統做法，因為發現很多人不知道立委補選投票日期，在外拜票有7成民眾不知道，他從下周起會陸續掛看板，提醒大家1月27日要去投票。

柯文哲在士林、大同立委選區聲勢高，是否備感壓力？陳炳甫說，當然有壓力，還沒參選前就提醒，這區對國民黨很艱困，應該要加緊努力爭取選民認同。

對於柯文哲將陪陳思宇掃街，陳炳甫表示，既然是「柯家軍」，柯P幫忙站台無可厚非，他在元旦連假後，陸續會有黨內前輩幫忙掃街、晨運拜票和車隊掃街等，下周確應有前北市議長吳碧珠、立委蔣萬安和國民黨中央委員連勝文。

面對陳思宇批評帶職參選，陳炳甫再次強調，陳思宇可能不是很清楚，這一席議員辭職，是不用補選和遞補的，這一段期間辭職才是對選民不負責任，因為馬上少了一個可以服務他們的人，這反而是他堅持下去的原因，當選之後可以用最高位階做無縫接軌的服務，陳也用柯文哲的話反酸陳思宇，「壞人不懂好人的作為」。

陳炳甫說，柯文哲一再強調白色力量，但陳思宇卻走回頭路， 一再用諷刺、攻擊的態度來面對新的選民，高雄市長韓國瑜已經建立這麼好的正面選舉模式，接下來的選舉都應該往這個方面前進。

(中時 )