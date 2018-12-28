兩院院長協商立委選區變更 蘇嘉全：沒談怎麼劃分

友善列印
中時

立法院長蘇嘉全與行政院長賴清德昨舉行院際協商，拍板第10屆立委選區變更，台南市及新竹縣各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一席。國民黨立委吳志揚質疑兩院院長在12月31日之前協商，是僭越職權，蘇嘉全則澄清，昨與賴清德會商只是尊重中選會名額分配，對於選區怎麼劃分，則沒有談及。

中選會依法每十年調整立委選區，本會期初將高屏少一席、竹縣及南市增一席的提案送進立法院，但出身高雄的藍委黃昭順、綠委管碧玲都反對變更案，因此本會期遲遲未排案審查。

吳志揚上午在國是論壇時指出，依照選罷法規定，立委選區變更案須在12月31日以前由立法院決定，如果在12月31日前沒有完成，才由行政院長與立法院長協商解決。但12月31日還沒到，兩院院長昨天就協商，等於僭越立法院權限。

蘇嘉全隨即在主席台上澄清，昨天他與賴清德沒有談到選區劃分的事情，只是尊重中選會的名額分配，所以沒有所謂僭越權責的問題，「我們都知道我們的權責是在一月份，不是現在」。

民進黨團總召柯建銘上午受訪時表示，選區劃分要考慮合憲性、合法性，憲法規定很清楚，就是照人口比例，中選會提出的案子是最合理，也最周全，所以就尊重中選會「屏東縣、高雄市少一席，新竹縣、台南市多一席」，希望選區劃分不要變成政治計算、政治鬥爭的工具。

至於選區怎麼劃、哪個里要撥到哪裡，柯建銘說，選罷法規定的很清楚，真的沒辦法有結論時，就交由行政立法兩院院長協商，該怎麼樣就怎麼樣，這是民進黨一貫的立場。

選區受影響的管碧玲則說，如果憲法不改，選區怎麼劃都無法票票等值，「只是受害者的轉移」。過去受害者可能是台中、新竹等，未來就轉移到高雄、屏東，尤其屏東原本已經很弱勢，將來每張選票的票值又更少。

(中時 )

陳建銘再批競選看板盼下架　何志… 賴揆強調拼經濟 施俊吉：明年加…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。