兩院院長協商立委選區變更 蘇嘉全：沒談怎麼劃分

2018年12月28日 13:52 中時 鄭舲

立法院長蘇嘉全與行政院長賴清德昨舉行院際協商，拍板第10屆立委選區變更，台南市及新竹縣各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一席。國民黨立委吳志揚質疑兩院院長在12月31日之前協商，是僭越職權，蘇嘉全則澄清，昨與賴清德會商只是尊重中選會名額分配，對於選區怎麼劃分，則沒有談及。

中選會依法每十年調整立委選區，本會期初將高屏少一席、竹縣及南市增一席的提案送進立法院，但出身高雄的藍委黃昭順、綠委管碧玲都反對變更案，因此本會期遲遲未排案審查。

吳志揚上午在國是論壇時指出，依照選罷法規定，立委選區變更案須在12月31日以前由立法院決定，如果在12月31日前沒有完成，才由行政院長與立法院長協商解決。但12月31日還沒到，兩院院長昨天就協商，等於僭越立法院權限。

蘇嘉全隨即在主席台上澄清，昨天他與賴清德沒有談到選區劃分的事情，只是尊重中選會的名額分配，所以沒有所謂僭越權責的問題，「我們都知道我們的權責是在一月份，不是現在」。

民進黨團總召柯建銘上午受訪時表示，選區劃分要考慮合憲性、合法性，憲法規定很清楚，就是照人口比例，中選會提出的案子是最合理，也最周全，所以就尊重中選會「屏東縣、高雄市少一席，新竹縣、台南市多一席」，希望選區劃分不要變成政治計算、政治鬥爭的工具。

至於選區怎麼劃、哪個里要撥到哪裡，柯建銘說，選罷法規定的很清楚，真的沒辦法有結論時，就交由行政立法兩院院長協商，該怎麼樣就怎麼樣，這是民進黨一貫的立場。

選區受影響的管碧玲則說，如果憲法不改，選區怎麼劃都無法票票等值，「只是受害者的轉移」。過去受害者可能是台中、新竹等，未來就轉移到高雄、屏東，尤其屏東原本已經很弱勢，將來每張選票的票值又更少。

(中時 )