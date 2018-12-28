2018年最暢銷新車 COROLLA ALTIS奪18連霸

2018年12月28日 13:27 中時 陳大任

TOYOTA RAV4以豐富的配備獲消費者青睞。和泰汽車提供

HONDA CR-V自10月起全面標配Honda SENSING。Honda Taiwan提供

TOYOTA SIENTA具備七座及多樣化的載物彈性。和泰汽車提供

TOYOTA YARIS今年4月間發表全新改款，58.5萬元起。和泰汽車提供

HONDA HR-V為前十大中唯一的小型跨界休旅車。Honda Taiwan提供

TOYOTA VIOS雖為小型車但具備寬敞的車室空間。和泰汽車提供

2019年式MAZDA CX-5將配備19吋鋁圈，傳達出沉穩且成熟的視覺感受。台灣馬自達提供

NISSAN TIIDA為品牌三大戰略車款之一，19年式配備升級不加價。裕隆日產提供

NISSAN LIVINA自2007年上市，即以優異車室空間與極佳油耗，創造出國產小RV的獨特市場級距。裕隆日產提供

2018年到底有那些車子最暢銷？以今年1月1日起至12月25日掛牌統計數據來看，十大熱銷排行已大致底定，TOYOTA是最大贏家，旗下COROLLA ALTIS、RAV4、SIENTA、YARIS、VIOS等5款車分別占上1、2、4、5、7名，ALTIS更順勢拿下18連霸。另外，去年第七名的HONDA CR-V不僅在今年躍上第三名，「目前」掛牌數僅與第二名RAV4相差數十台，距離31日還有數天，是否能在2018最後一天追過RAV4，外界張大眼在看。

今年車市受到大選及景氣影響，各廠家對總市場掛牌數的預估，從年初的微幅成長、年中的持平，到年末務實地下修， 1月1日至12月25日累計掛牌數將近42萬2000台，較去年同期衰退1.8%，業者預估2018年新車市場最終大概在43萬5000台左右，微幅衰退。

以前十名熱銷車款類型分析，轎車只有COROLLA ALTIS、VIOS兩款，SUV運動休旅車和五門掀背車各有4款共占8款，顯示消費者對於載人載物的彈性變化有更高的需求與期待，而運動休旅車和五門掀背車的空間變化雖然類似，但最大差別是在運動休旅車身高，外型更霸氣，加上特有的高視野與尊榮感，是它勝出的最大原因。

TOYOTA兩款熱銷轎車，其中VIOS已連續14年拿下小型房車銷售冠軍，今年3月推出全新大改款，售價54.9萬元起，外觀造型更加動感俐落、內裝質感同步升級，銷售方式也首度推出首年日付50元「幸福小資方案」等多項優惠，讓消費者能更輕鬆地擁有，新車效應不但讓VIOS從2017年的第十名躍升到今年第七名，而且坐穩15連霸。

銷售冠軍COROLLA ALTIS現行車款已接近世代末期，原本就不易超越去年近4萬台的銷量，但仍保有熱銷車的威力穩坐18連霸。至於第十二代的全新國產COROLLA ALTIS已續勢待發，不但積極進行路試，偽裝車亦不斷被眼尖車迷捕獲，雖然在TOYOTA全球官網上已可看到COROLLA ALTIS房車、旅行車、掀背車等不同車型的樣貌，但從曝光的國產版COROLLA ALTIS偽裝車照片來看，外型還是略有不同。

運動休旅車仍是王道，TOYOTA RAV4、MAZDA CX-5，以及HONDA旗下CR-V、HR-V的總數遠高於掀背車型的數量，其中又以今年RAV4與CR-V的追逐戰最具戲劇性，前者為日本原裝進口，後者是國產車。雖然第五代RAV4已在今年初紐約車展亮相，不僅外型變得更有個性，全新世代的TNGA-K模組化底盤更讓車迷期待。

看似面臨產品末期的TOYOTA RAV4仍是狠角色，自2011年在台開賣即連續7年拿下全市場進口車及全市場SUV的雙料銷售冠軍。為了保持市場優勢，和泰汽車今年5月針對2.0豪華及尊爵款推出「極智安全版」，不僅導入BSM盲點偵測警示、PVM環景影像輔助兩大主動安全配備再升級，高階車款還免費升級感應式啟閉電動尾門，讓產品的安全性與尊榮感大加分，今年仍有機會保有雙料8連霸。

HONDA CR-V配置的1.5L VTEC Turbo渦輪增壓引擎，擁有超越同級的193hp/24.8kgm動力輸出及14.6 km/L油耗表現，是最大亮點，去年銷量不到1.2萬台，某些情況是產能跟不上，有些消費者甚至要等上數個月才能交車，網路上還出現車主分享等待交車時間的有趣現象。但是今年隨著廠家產能提升，加上10月起全面標配Honda SENSING及6SRS輔助氣囊，銷量即起直追，最新數字已超過1.8萬台，是今年極少數逆勢成長的車型。

掀背車市競爭激烈，NISSAN旗下TIIDA、LIVINA去年都有破萬台銷量，但今年光環被TOYOTA的SIENTA、YARIS搶去。不過NISSAN仍不斷提升產品競爭力，例如年中推出配備加碼的TIIDA，包括BSW盲點警示與RCTA後方車側警示兩大功能，更搭載倒車影像顯影功能與四輪胎壓顯示幕等多項科技配備，消暑價59.9萬元起；11月推出的2019年式ALL NEW LIVINA，全車標配後座三點式安全帶及ISO FIX兒童安全座椅扣環，超值優惠價59.9萬元起。

TOYOTA SIENTA去年排名第三，銷量將近1.5萬台，最新成績雖然掉到第四，但是銷量卻比去年還多，主要是和泰汽車自年初即做了規格與售價調整，不僅標配6 SRS氣囊、雙側電動滑門，價格更壓在80萬元以下，8月追加SIENTA超值特惠版，以70萬元有找價格搶攻計程車市場，讓SIENTA成為唯一逆勢成長的國產七人座熱銷車。

至於YARIS，也是來頭不小，自2006年導入即持續蟬聯11年2BOX-L級距的銷售第一名，擁有平均月銷1000台的實力，今年排名又再上一樓，拿到第五名。主要原因是4月間發表全新改款，58.5萬元起，加上一上市就推出S版，行銷團隊更打造一支YARIS樂團，由新生代主持人Lulu黃路梓擔任YARIS樂團主唱，話題十足。

另一有趣的是，前十大排行中品牌和車款幾乎都沒有變，唯一改變的是MAZDA，去年MAZDA 3以1萬多台的數量占第九名，不過今年因為產品世代交替顯得相對低調，家族中的CX-5中型運動休旅車順勢接棒，而且衝到第八名，近期推出的2019年式CX-5更是來勢洶洶。

2019年式CX-5首度搭配全新G-Vectoring Control Plus G力導引控制技術+，除了可以調整過彎時的扭力輸出及車身前後重心的移轉，並加入煞車控制能力改善車輛動態循跡性，提升車輛轉向反應及穩定性。並提供SKYACTIV-G 2.5L新選擇、強化i-Activsense主動安全科技，售價99.9萬元起。

(中時 )