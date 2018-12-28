熱騰騰！唐綺陽2019上半年度運勢出爐

2018年12月28日 13:33 中時 林淑娟

最受歡迎的星座專家唐綺陽，2019上半年度運勢出爐，快來看看你的2019年星座運勢！

▪️牡羊座

2019上半年，土、冥相位更趨近，得要撐起大樑、頂住壓力與期許，扛起更大的責任，有機會與大公司、大品牌合作，有海外的機緣，帶來名聲遠播的機會。天王星三月後正式進駐牡羊二宮，影響到財務結構的變化，引發自我潛能的開發，爭取能見度及證明自己的能力。一、二月天王、火星合相，在極度忙碌的狀況下，要控制住自己的情緒，小心性格衝動而引發爆走。二、三月水逆十二宮，靈感及直覺力強，可試著開放感知去感受，適合接觸神祕學領域或慈善公益。

2019牡羊座｜上半年運勢｜唐綺陽｜Aries forecast for the first half of 2019

▪️金牛座

2019上半年，木星八宮有經手大筆金錢的機會，或遇到驚險萬狀的案子。要提高警覺性、兢兢業業的去面對，才能帶來真正的蛻變跟轉變，格局及眼界上能夠有所提升。土、冥相位更趨近，有海外發展的機會，持續耕耘會有成果收穫。要改變自己、願意承擔責任，才能跟有高度的人共事。天王星三月後，正式進入金牛一宮，解開想要隱身於幕後及想法迷障的封印，開始跨越、展現自我，勇敢做出改變。一、二月天王、火星合相十二宮，睡眠品質易受影響，直覺力強烈，可多關注身心靈的事物。二、三月水逆十一宮，回顧過往參與的社交圈，有可能帶來輿論是非，要小心經營人際關係。

2019金牛座｜上半年運勢｜唐綺陽｜Taurus forecast for the first half of 2019

▪️雙子座

2019上半年，木星帶來形勢比人強的感受，使人有點喘不過氣，揮別過往的自我與任性，真正學習成為大人，精進人際關係，有機會遇到不錯的合作對象或可敬的對手，聲勢水漲船高、揚升重要性。天王星三月後正式進入雙子十二宮，被內在力量所牽引，容易陷入一種無力感，有機會走入身心靈的領域。一、二月天王、火星合相十一宮，人際關係熱鬧，遠離複雜的紛擾，以免造成危機。三月水逆十宮，有機會揚升知名度，小心人紅是非多，也要注重裝扮，展現良好的形象。

2019雙子座｜上半年運勢｜唐綺陽｜Gemini forecast for the first half of 2019

▪️巨蟹座

2019上半年，天王星三月後正式進入巨蟹十一宮，打開新的大門，接觸新鮮的類型和圈子，用全新的思維經營未來。凡事需要親力親為，需要幫手上的協助，有利於招募及訓練員工，專業會帶來人氣與業績。醫療運勢佳，可趁機改善生活習慣及調整身體。土、冥相位更趨近，準備接受嚴厲的魔鬼訓練，抗壓性高者身價能水漲船高。一、二月天王、火星合相十宮，要承受頂頭上司的壓力，也有升官的機會。二、三月水逆九宮，注意出國的行程，當心氣候、機票與迷路的狀況發生。

2019巨蟹座｜上半年運勢｜唐綺陽｜Cancer forecast for the first half of 2019

▪️獅子座

2019上半年，作品終於端上檯面，有舞台表現機會，展現成果與才華，尤其有利於舞台工作者。也有機會懷孕生子，自我表現的慾望強，容易吸引眾人的目光，才能也會備受肯定。土、冥相位更趨近，工作領域上會延攬人才，更換新血使得工作陣容更堅強，以提升更專業的內容。天王星三月後正式進入獅子十宮，與特別的權貴長官或上司有密切的聯繫，有進入上流社會的機會，也可提升名聲地位。一、二月天王、火星合相九宮，容易海外奔波、突發事件狀況多，要多注意身體健康。二、三月水逆八宮，跟金錢有關的大筆支出，小心有卡關的狀況，萬事要先做好準備。

2019獅子座｜上半年運勢｜唐綺陽｜Leo forecast for the first half of 2019

▪️處女座

2019上半年，木星讓你想買房、裝潢、搬家，會有好的回報結果。關心父母健康，花時間經營家族關係，長期問題容易爆發開來，往更好的方向前進。回歸本心，好好規劃，重新起步，才華會被人看重。土、冥相位更趨近，在專業上應更加精進。子女會有好的表現，卻也帶來頂撞與壓力。戀情有苦戀的感覺，帶來改造的能力，從中修煉愛情，誠實的面對自己。天王星三月後正式進駐處女九宮，出國頻繁與海外連結，和理念相左之人有接觸，應打開心胸、改變作法，以免踩到地雷。一、二月天王、火星合相八宮，處於危機之地，小心有不當的冒險，地雷一觸即發，也有大筆金錢的花費，要注意健康及車關。二、三月水逆七宮，重新審視合作及伴侶關係。

2019處女座｜上半年運勢｜唐綺陽｜Virgo forecast for the first half of 2019

▪️天秤座

2019上半年，木星讓你從埋頭苦幹中喘息，有想要去旅行、多學習及參與聚會的想法，有機會端出作品及分享心聲，因此結交好友。土、冥相位更趨近，開始承擔更大的案子，背負更重的責任，要讓自己開放更大的眼界。天王星三月後正式進入天秤八宮，萬花齊放的機會湧入，合作的格局提昇。想要轉型、提升格局，不妨策略性運用金錢的力量，也有可能帶來與性有關的衝擊與改變。一、二月天王、火星合相七宮，遭受對手莫名的施壓與挑釁。一、三月水逆六宮，要注意健康與員工的問題，趁此機會整頓佈局。

2019天秤座｜上半年運勢｜唐綺陽｜Libra forecast for the first half of 2019

▪️天蠍座

2019上半年，天王星三月後正式進入天蠍七宮，有機會與狼共舞，和各式各樣的人互動，人際關係上有所精進。土、冥相位更趨近，結交權貴、有身分地位的朋友，人際交友壓力大，與人互動會更上一層樓。木星二宮，對於金錢更有感覺，想要端出更好的作品，來證明自己的能力與身價。會有大筆金錢的進出，思考賺錢的機會，來提升格局檔次。一、二月天王、火星合相六宮，工作繁重，容易瀕臨崩潰，要小心刀火燙傷。二、三月水逆戀愛宮位，有回溯舊情過往的機會，問題可茅塞頓開。

2019天蠍座｜上半年運勢｜唐綺陽｜Scorpio forecast for the first half of 2019

▪️射手座

2019上半年，木星帶來自我的覺醒，有一種出土的感覺，展現新的氣象。彰顯個人特質，對於未來目標更加清晰。 土、冥相位更趨近，在壓縮下完成艱難的任務，實力更加精實，地位身價也會不同以往。相信直覺，木星一宮帶來貴人及好運氣。天王星三月後正式進入射手六宮，遇到風格迥異的工作夥伴，需要付出心力來磨合，以及更新工作的方式。健康方面的調整，有機會尋求特殊的醫療模式，在健康與工作都會面臨新契機。土、冥相位更趨近，背負更大的金錢責任與壓力，激發內在的能力，促使射手進步的力量，有機會端出更好的作品，有助於抬高身價。一、二月天王、火星合相五宮，感情成為矚目的焦點，有一見鍾情的機會。二、三月水逆四宮，忙於家中事務，也是改造居家的好時機。

2019射手座｜上半年運勢｜唐綺陽｜Sagittarius forecast for the first half of 2019

▪️魔羯座

2019上半年，人紅是非多，秘密或家務事容易曝光，過去犯的錯被拿出來討論。守護星和海王星合相，帶來強烈的危機感與金錢有關的難題，必須得要妥協，卻也開啟更大的契機，有機會進入身心靈的領域。天王星三月後正式進入魔羯五宮，以奇特的方式帶來爆紅的機會，打開侷限讓自己的舞台更多樣化。有機會遇到奇特的戀情，打破過往對戀愛的認知，做好顛覆現狀的心理準備。土、冥相位更趨近，能力越大、承擔的責任也越大。一、二月天王、火星合相四宮，家中狀況頻頻，注意父母健康或居家安全。二、三月水逆三宮，謹言慎行、避免手足之間的誤解。

2019魔羯座｜上半年運勢｜唐綺陽｜Capricorn forecast for the first half of 2019

▪️水瓶座

2019上半年，木星有助事務推動順利，親力親為能夠水到渠成，受到市場的接納。開啟各式人馬、三教九流的互動，在公眾領域嶄露頭角，默默耕耘會被看見。土、冥相位更趨近，從事身心靈領域工作者擲地有聲，當心自我設限多、壓力過大的狀況，應適時的放鬆減壓。一、二月天王、火星合相三宮，會有南北奔波的行程，要特別注意交通意外。二、三月水星逆行，是重整財務及抬高身價的好機會。

2019水瓶座｜上半年運勢｜唐綺陽｜Aquarius forecast for the first half of 2019

▪️雙魚座

2019上半年，木星帶來聲勢高漲，知名度大增的機會，成為別人眼中的名牌，在事業上有新的方向和大公司合作的機會，各方面要做提升，為名聲地位做好準備。天王星三月後正式進駐雙魚三宮，觸動交友圈、學習及旅遊運，以奇特、變形的方式展開，成為意見領袖或關注的焦點，接觸新事物，進行思想更新的時段。一、二月天王、火星合相二宮，要注意刀火燙傷及身體的狀況，小心有不當的支出。二、三月水逆雙魚，當心人紅是非多，易成為眾人的焦點。土、冥相位更趨近，將會承擔更大的壓力，影響力也會更大，建立品牌形象，立於不敗之地。

(中時 )