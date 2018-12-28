賴揆強調拼經濟 施俊吉：明年加薪動能強大

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行政院長賴清德即將率內閣總統，但今天年終記者會上仍提出未來一年工作重點，包括非洲豬瘟防疫工作及拼經；行政院副院長施俊吉則說，加薪的動能在明年會非常的強大，因為今年國內銀行從1月到11月，稅前淨利從3400億增加到3600億，單單是銀行業就增加200億元的淨利；可以預計的是，明年上市櫃公司以及銀行業對於員工加薪有許多的籌碼。

賴揆表示，最迫在眉睫的是非洲豬瘟防疫工作 非洲豬瘟比口蹄疫還凶悍 ，1997年口蹄疫撲殺400多萬頭豬，重創台灣養豬產業，影響台灣經濟，金額約1700億元之多；國人一定要全力支持，千萬不要透過電子商務購買會攜帶非洲豬瘟病毒的產品，到疫區更不能購買或攜帶這些物品到台灣， 如果國人配合，中央地方共同努力，政府有決心可以抵禦非洲豬瘟來襲。

賴揆也表示，拚經濟仍是行政院施政主軸，特別要做到藏富於民，除了客觀經濟成長數字以外，也要著重人員效率提升，男女同工同酬，縮短所得差距，這一年來行政院有著墨，但也有需要繼續努力之處，包括公務人員調薪3%，希望私人企業跟進，根據主計總處調查，約有四成企業跟進加薪 根據人力銀行調查，加薪比例3.7％，基本工資今年也有調升，打破22Ｋ魔咒。

施俊吉在報告時指出，今年的經濟成長率預計是2.66%，這數字所代表的意義是，台灣今年所生產出來的附加價值，比去年多了5000億台幣，這是全民努力的結果。

施俊吉在提及薪資問題時說，有一個很好的消息可以告訴大家，「加薪的動能在明年會非常的強大」，因為今年國內銀行從1月到11月，稅前淨利從3400億增加到3600億，單單是銀行業就增加200億元的淨利。所以可以預計，明年上市櫃公司以及銀行業對於員工加薪，有許多的籌碼。政院預計希望明年的薪資能夠繼續成長，也希望薪資的成長能給國人帶來「有感」，不管是在薪資方面，或是在經濟活絡上。

(中時 )

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