陸發布寒潮黃色預警 湖北等地區降溫超過10℃

2018年12月28日 14:50 旺報 賴志昶

大陸中央氣象台28日10時發布寒潮黃色預警。中央氣象台指出，受頻繁活動的強冷空氣影響，西北地區東南部、淮河以南大部地區28日至31日降溫6至10℃；其中，湖北西南部、湖南西部和南部、雲南東部等部分地區降溫10至12℃，局部地區降溫超過12℃。

中央氣象台表示，受強冷空氣影響，西北地區東部、東北、華北、黃淮、江淮東部等地先後降溫6至10℃，局部地區超過12℃，上述大部分地區進入入冬以來最低溫；此外，氣溫0℃線也在28日凌晨來到長江中下游沿江，西至陝西南部一帶。

中央氣象台稱，受強冷空氣影響，西北地區東南部、青藏高原中東部、淮河以南大部地區28日至31日先後降溫6至10℃；其中，湖北西南部、湖南西部和南部、貴州大部、廣西大部、廣東中西部、雲南東部等地的部分地區降溫10～12℃，局地超過12℃。

中央氣象台說，華南大部地區氣溫較常年同期偏低5至7℃；其中，貴州大部、湖南西部等地偏低8～10℃。最低溫度0℃線將南移至華南北部。

在風力方面，中央氣象台指出，長江中下游及以北地區先後有4至6級偏北風；東海西南部和南海部分海域風力將有7至8級；台灣海峽、南海東北部和中東部海域將有9級、陣風10至11級大風。

(旺報 )