「和」字太重要！王金平揮毫　春聯寫下這12字

王金平揮毫寫春聯。（楊佳穎攝）

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王金平揮毫寫春聯。（楊佳穎攝）

農曆過年將至，前立法院長王金平28日循慣例寫春聯，往年都只提4字的他，今年揮毫寫下「人和則生、家和則旺、國和則興」等12字。他笑說，有和還要更和，沒有和的要求和，「和」就不會互相鬥爭、殘殺、欺壓，「互相融合在一起，就是整個社會、國家生存之道」。

國民黨2020總統選舉由誰出征，前立法院長王金平的動向也備受關注；他過去每年春節都會揮毫作春聯，今年則特別將春聯擴大為12字，其中涵蓋「人」「家」「國」，字字間似乎也透露玄機。

王金平解釋，這是自己想出來的句子，過去只有寫4個字，簡單明瞭，但今年想說能把紅紙再多一點點、字多增加一些，讓大家看到就想到「和」字，大家盡力去追求、修養自己，大家都和和氣氣；且和能生財、聚寶、聚氣，讓整個社會太平、家庭平安，所以「和」字太重要。

他進一步說，人能得到和氣、和平、和諧，就是很好的和平互動，當然生生不息，身體各種氣能得到和順，生長也會非常健康、生生不息。另外，家和本來就會旺，國和也是萬事興，「所以家一定要和，國也一定要和，國跟國要和，國內本身也要和諧、和氣，就是這個意思。」

媒體追問，王金平是黨內天王中人和最好的？王笑說「不敢當啦」，大家都要求進步，有和還要更和，沒有和的要求和；和就不會互相鬥爭、殘殺、欺壓，互相融合在一起，就是整個社會、國家生存之道。

(中時 )

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