博士班新生註冊率抱蛋 頂大台成清交無一倖免

107學年度台大有4個博士班等無人，包括戲劇、分子與細胞生物學、生態學與演化生物學、天文物理。(中時資料照)

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旺報

教育部28日公布107學年度大專校院第1階段校務資訊，最受關切的新生註冊率，國立大學博士班「受傷」慘重，617個系所裡有40個抱蛋，台成清交政、台師大等頂大無一倖免。

抱蛋的博士班中，以中央大學9個最多，包括哲學、經濟、產業經濟、跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統)、人力資源管理、水文與海洋科學、數學、能源工程、機械工程學系光機電工程等；其次是成功大學6個，包括財務金融、企業管理、國際企業、太空與電漿科學、奈米積體電路工程博士學位學程、轉譯農業科學博士學位學程等；第三多的是中正大學5個，包括化學暨生物化學、地球與環境科學系地震學、數學系數學科學、前瞻製造系統博士學位學程、環境智能及智慧系統博士學位學程。

台大4個博士班等無人，包括戲劇、分子與細胞生物學、生態學與演化生物學、天文物理；陽明大學有生化暨分子生物、跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統)、環境與職業衛生等3個博士班招生抱蛋。

政大（政治系、統計系）、中興（農藝學系、獸醫病理生物學）、中山（外國語文、通訊工程）、台灣海洋大學（海洋工程科技博士學位學程、光電科學）、東華大學（應用數學系、材料科學與工程學系）各有兩個博士班抱蛋。新竹清華大學服務科學研究所、台師大數學所、新竹交通大學跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統)等博士班也未招到學生。

(旺報 )

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