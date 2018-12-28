NBA》少詹皇不行！湖人慘遭國王三分彈絕殺

庫茲馬雖有33分進帳，仍沒法改變湖人慘遭絕殺命運。(美聯社)

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中時電子報

少了「小皇帝」詹姆斯壓陣，湖人看來很容易面對晚節不保窘境！儘管大部分時間都處領先優勢，湖人28日卻遭國王前鋒波達諾維奇投進絕殺三分球，最後以116比117慘遭國王逆轉擊敗，想必留在洛杉磯養傷的詹皇勢必很不爽。

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靠著庫茲馬、英格拉姆與朗佐鮑爾3人聯手，湖人打完前3節，以95比84領先地主國王，不過國王下半場展開反攻，逐漸縮小雙方差距，甚至打到最後2分49秒，國王追到107比108、只差1分的緊張局面，湖人看來大勢不妙。

國王更靠最後59.6秒賈斯汀傑克生3罰俱中，把比分追成平手，庫茲馬隨即投進超前三分球，儘管福克斯補上兩罰俱中，庫茲馬又在最後4.6秒兩罰中1，幫助湖人仍保兩分領先，沒想到波達諾維奇竟在槍響同時投進絕殺三分球！

投進絕殺三分球的波達諾維奇，替補攻下全隊最高23分，成為板凳暴徒的最佳代言，考利史坦19分、8籃板，比利查與尚波特各有18分，福克斯則拿15分、12助攻與9籃板的準大三元，國王在自家球迷面前展現強大的韌性。

湖人則以庫茲馬33分、9籃板及4助攻表現較佳，他原本有機會成為贏球功臣，卻因對手絕殺無奈吞敗，英格拉姆也有22分，朗佐鮑爾20分、12助攻與9籃板，看來湖人仍須詹姆斯穩定軍心才行，只是不知道他會缺席多久。

(中時電子報)

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