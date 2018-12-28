HBL》腳踝受傷三次 他要幫球隊突破外卡魔咒

2018年12月28日 13:43 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

泰山高中本屆隊長吳政祐，107學年HBL高中籃球聯賽因為受傷缺席了預賽三場，複賽雖然歸隊出賽，但直到今天第5場比賽才先發，這個左腳踝三次受傷的差不多的好手，複賽前特地花錢買護踝，希望能好好保護吃飯的雙腳，延續籃球生命。

「左腳踝第一次受傷是高二練球時，第二次是跟著U18培訓隊去菲律賓移訓時，當時休息了一周，第三次就是今年10月信念盃，這次就很嚴重，休了一個月才能回球場，然後自己又很急著回來，反而更難及時歸隊參加預賽。」吳政祐細數自己腳踝的受傷史，「檢查後發現腳踝韌帶只剩一點點，而且現在還是有點腫腫的，讓原本不是特別在乎的我，驚覺事態嚴重，HBL複賽前特地購買護踝，要好好照顧我的腳踝。」

吳政祐透露，現在腳踝傷勢還沒完全好，還是需要吃止痛藥，複賽階段就剩今天和明天，說什麼都要努力表現，今天他繳出13分、17籃板「雙十」演出，幫助球隊82：55擊退治平高中，泰山教練廖文彬說：「吳政祐本來就是我們培養的主力之一，可以說是球隊重要的籃板魔人，拚搶意識夠，預賽因傷無法出賽，還好趕上複賽。」

泰山本季面臨陣中多達9人第一次打HBL、缺乏經驗，以及傷兵問題等考驗，預賽辛苦晉級，複賽首戰又飲恨光復高中、加上東山高中又輸了光復，打亂了廖文彬原本計畫拚分組第三直接晉級8強的計畫，過去泰山在外卡戰表現並不成功，包括2016年外卡殊死戰1分不敵后綜高中遭淘汰，以及廖文彬還是泰山球員打外卡戰都沒能過關，這次他希望球隊擺脫「外卡魔咒」，順利收下回台北打8強賽的門票。

HBL 12強複賽分兩組，各組前三能直接晉級8強，分組5到6名要透過外卡戰拚搶最後兩張8強門票，先由分組5、6名交叉對決，贏家再挑戰分組第4，泰山是A組第4，外卡戰可少打一場，體能調整上較佔優勢。

(中時電子報)