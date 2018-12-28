浩鼎案宣判 法院：翁借錢買股合情合理

前中央研究院院長翁啟惠被控收受台灣浩鼎生技董事長張念慈賄賂，協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權。士林地方法院一審28日宣判，判決翁啟惠、張念慈無罪，由士林地方法院行政庭長李世華（圖）說明宣判結果。（中央社）

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前中央研究院院長翁啟惠被控收受台灣浩鼎生技董事長張念慈賄賂，協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權。士林地方法院一審28日宣判，判決翁啟惠、張念慈無罪。圖為翁啟惠哥哥翁崇惠（右）、弟弟翁英惠（左）到庭聽取判決結果。（中央社）

前中央研究院院長翁啟惠被控收受浩鼎生技董事長張念慈賄賂，「以公家資源資助私人產業」，士林地院今宣判，認定並無檢察官所指的期約、收賄的事實，對二人判決無罪。

翁啟惠得知結果後說：「司法還我清白，跟我預期的一樣，希望傷害到此為止！」意思是指，希望檢察官不要上訴，但士林地檢署表示，待收到判決書後再研議是否上訴。

翁啟惠被控在中研院院長任內，於2012年間與張念慈達成收賄1500張浩鼎技術股的期約，2012年12月間收受3000張浩鼎股票，借名登記在女兒翁郁琇名下，之後將新一代酵素合成寡糖技術中的乳癌疫苗醣分子交給浩鼎公司。

士林地方法院表示，貪汙治罪條例的行受賄罪，雙方必須要交付什麼東西、做什麼事情，但1500張部分，僅2封電子郵件，其中2011年10月21日回覆「OK」，檢方兩人合意內容為何，查扣上千封電郵中，只有2300張股票，並無1500張的數字。另外，翁啟惠要求廠商與中研院智財處聯絡，更無法證明他有利用職務。

翁啟惠借名購得3000張浩鼎股票部分，合議庭認為，翁長期透過張念慈理財，已經以自由資金購買1460張浩鼎股票，以每股110元，至少1億6000萬，雖然事先向中嘉尹衍樑借錢，並非「無償贈與」，更不能說是賄賂。

(中時 )

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