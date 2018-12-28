被封95後新四小花旦 歐陽娜娜吃驚「打了一手爛牌」

關曉彤、張子楓、文淇、歐陽娜娜被評95後新四小花旦。（圖／翻攝自關曉彤、張子楓、演員文淇、歐陽娜娜Nana微博）

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中時電子報
搜狐娛樂選出新四小花旦。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

大陸媒體今(28日)公布「95後新四小花旦」名單，大陸女星方面關曉彤、張子楓入選，台灣女星則有文淇、歐陽娜娜，不少媒體人評選時稱呼歐陽娜娜是「人生贏家」，被問此事歐陽娜娜淡定回這令她想到輟學時被人批評「想賺錢打了一手爛牌」，每個人都是依自己的價值觀來評判，她則覺得自己只要不後悔就好了，「別人誇我，我就感謝，別人要是不理解，那也是我的人生決定和他們沒關係吧」。

《搜狐娛樂》今公開「95後新四小花旦」名單，評分方式為網友投票與80人媒體人評審團投票各占一半，最後由關曉彤、張子楓、文淇、歐陽娜娜脫穎而出，文淇先前因在《嘉年華》和《血觀音》的演技令人印象深刻，受訪時她笑說未來最想挑戰變態殺人魔的角色，其他就隨緣，「好劇本和好角色遇到了，我會抓住的」。

而回歸校園唸書中的歐陽娜娜直言自己身上是有很多非議的人，當初輟學時就被酸想賺錢、打了一手爛牌，但她認為做任何決定只要無愧於心就好，最近拍Vlog獲得不少喜愛，相當受寵若驚，未來想嘗試「文藝片裡悲催經歷的角色」或「黑幫小妹」，目前的人生規劃就是把書唸完，放假回來工作，歐陽娜娜說：「我很喜歡參加真人秀，就像放假一樣」。

(中時電子報)

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